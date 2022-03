Schlager oder Vranckx? Schlager und Vranckx!

Florian Kohfeldt hat die Qual der Wahl: Mit Xaver Schlager und Lukas Nmecha stehen zwei potenzielle Stammspieler gegen Union Berlin wieder zur Verfügung. Zum Gewinner könnte indes ein Teenager werden.

Ein 32-Minuten-Einsatz am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) reichte für Xaver Schlager, um schnell den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in die Wolfsburger Anfangsformation zu machen. "Xaver hat den Stresstest sehr gut verkraftet", berichtet VfL-Trainer Florian Kohfeldt, "er ist ein Startelfkandidat fürs Wochenende." Spielt der Österreicher, der zurück ist nach seinem Kreuzbandriss, rückt er gegen Union Berlin an die Seite von Maximilian Arnold. "Wir kommen der Doppelsechs, die idealerweise mal auf dem Papier stand mit Xaver und Max, sehr nah." Jenes Duo, das im Vorjahr ein Garant war für den sportlichen Erfolg in Wolfsburg.

Bei einem Schlager-Comeback in der Anfangsformation muss zwangsläufig ein Spieler weichen. Beim Blick auf die Position wäre dies Aster Vranckx, der zuletzt den Partner von Arnold gegeben hat. Für Kohfeldt lautet die Frage jedoch nicht zwingend: Schlager oder Vranckx? Der Trainer betont: Auch Schlager und Vranckx ist möglich. Vielleicht sogar wahrscheinlich. Denn: Kohfeldt ist schwer überzeugt von den Fähigkeiten des 19 Jahre jungen Belgiers, auf den er offenbar nur ungerne verzichten möchte.

"Es ist ein guter Moment, ihn hervorzuheben", sagte der Coach am Donnerstag. Vranckx, im vergangenen Sommer vom KV Mechelen verpflichtet, habe die Erwartungen "schon weit übertroffen, was Spielzeiten und Weiterentwicklung angeht". In der Tat: Der Teenager, der mit Verletzungsproblemen in die Saison gestartet war, kommt auf 19 Pflichtspiele. Seine beste Partie machte der Juniorennationalspieler vor rund einem Monat gegen Greuther Fürth, als er beim 4:1 seine ersten beiden Bundesligatore erzielte - in offensiverer Rolle. "Er ist nicht festgelegt auf die Doppelsechs", verweist Kohfeldt auf die Flexibilität von Vranckx, "er kann auch auf der Zehn spielen".

Philipp müsste wohl weichen

Vor allem dann, wenn Schlager in die Startelf zurückkehrt. Leidtragender wäre in diesem Fall voraussichtlich Maximilian Philipp, der seinen Platz in der Offensive räumen müsste. Vranckx würde dann an die Seite von Max Kruse hinter Angreifer Jonas Wind rücken. Im Laufe des Spiels dürfte es dann auch das Comeback von Lukas Nmecha geben. Der Nationalspieler steht nach seinem Knöchelbruch im Dezember erstmals wieder im Aufgebot stehen. Kohfeldt: "Lukas hat die Trainingswoche sehr gut überstanden, er könnte schon deutlich länger als zehn Minuten spielen."