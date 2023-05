Schlager ist zurück, doch Haidara hat sich bewährt

Nach Dani Olmo und Christopher Nkunku ist in Xaver Schlager der nächste Leistungsträger wieder einsatzfähig. Der Konkurrenzkampf im Kader ist damit enorm.

Es lief die 90. Minute in Freiburg, als Xaver Schlager von Marco Rose für Konrad Laimer eingewechselt wurde. Dass Leipzigs Trainer den Österreicher nach neunwöchiger Verletzungspause und nur zwei kompletten Einheiten im Mannschaftstraining in der Schlussphase brachte, um die knappe 1:0-Führung zu verteidigen, dokumentiert sein großes Vertrauen in den Mittelfeldspieler. Seit Roses Amtsübernahme bei RB vor acht Monaten war Schlager bis zu seinem Syndesmoseriss, den er am 3. März bei der 1:2-Niederlage in Dortmund nach einem plumpen Foul von Anthony Modeste erlitt, fester Bestandteil der Startelf.

In diese will sich der im Sommer aus Wolfsburg gekommene Schlager im Saisonendspurt wieder reinkämpfen, allerdings hat sich während seiner Zwangspause in Amadou Haidara starke Konkurrenz auf der Doppelsechs gebildet. Der Malier hat die Gunst der Stunde für sich genutzt, ist aktuell formstark wie nie, seit er vor viereinhalb Jahren für 19 Millionen Euro aus Salzburg nach Leipzig wechselte.

In zehn der letzten elf Pflichtspielen war er mit von der Partie, dabei achtmal in der Anfangsformation. Er habe sich "natürlich nie gewünscht, auf diesem Weg vielleicht noch mehr Spielzeit zu bekommen", betonte Haidara, freiwillig ins zweite Glied will er freilich nicht rücken: "Ich habe natürlich das Ziel, möglichst oft und lange auf dem Platz zu stehen."

Schlager: Weiterer Teileinsatz gegen Bremen geplant

Das gilt auch für Kevin Kampl, der am Samstag mit dem 1:0-Siegtreffer beim SC Freiburg als Joker auf sich aufmerksam machte. Wie Haidara haben sich auch für den Routinier seit Schlagers Ausfall die Einsatzzeiten deutlich erhöht. Auch Kampl wirkte in zehn der letzten elf Pflichtspielen mit, siebenmal stand er dabei in der Startelf.

Angesichts dieses Angebots kann es sich Rose leisten, Schlager behutsam weiter aufzubauen bis zum Saison-Highlight, dem Pokalfinale am 3. Juni in Berlin. Als nächster Schritt ist am Sonntag gegen Werder Bremen ein weiterer Teileinsatz geplant - und der wird wohl nicht erst in der 90. Minute beginnen.