Schlager: "Ich habe mein Leben genossen"

Xaver Schlager ist zurück. Der Österreicher feierte am vergangenen Wochenende sein Comeback beim VfL Wolfsburg. In den vergangenen Monaten arbeitete er hart an seiner Rückkehr - und genoss dennoch das Leben.

Noch ist Xaver Schlager in dieser Saison ungeschlagen. Vier Ligaspiele hat er absolviert, zehn Punkte holte der VfL in diesen Partien gegen Bochum (1:0), Hertha BSC (2:1), Leipzig (1:0) und Mönchengladbach (2:2). "Eine Randstatistik", sagt Schlager dazu, er will diesem Zahlenspiel keine große Bedeutung beimessen.

Und doch traf den VfL der Ausfall seines Leistungsträger Ende August besonders hart. Am 3. Spieltag riss beim Österreicher das Kreuzband, anschließend stürzte Wolfsburg von der Tabellenspitze bis in den Abstiegskampf. Am vergangenen Wochenende feierte der 24-Jährige nach langwieriger Reha sein Comeback.

Schlager spazierte an Seen und nahm am Stammtisch teil

"Ein schöner Moment", sagt Schlager, der sich jedoch nicht mit negativen Gedanken durch die Verletzungspause quälte. Im Gegenteil: "Ich habe mein Leben genossen." Wie das aussah neben der harten Arbeit an der Rückkehr: "Ich konnte Sachen nachholen, für die ich sonst keine Zeit hatte." Schlager traf alte Freunde, genoss Spaziergänge an Seen oder in den Bergen, nahm an seinem Stammtisch teil. Vermeintliche Kleinigkeiten mit großer Bedeutung für den Fußballer.

Nun will er den Rest der Saison mit dem VfL möglichst genießen, "wir versuchen, die restlichen Spiele zu gewinnen". Wenngleich er für sich noch "einige Zeit" beansprucht, "bis ich wieder auf dem Niveau bin". Zumal Mark van Bommel sein Trainer war, als er verletzt ausfiel und nun Florian Kohfeldt das Sagen hat. "Die Zusammenarbeit funktioniert gut", sagt Schlager, der sich auf ein anderes System, veränderte Abläufe einstellen muss. Und nicht mit dem Glauben an die Sache herangeht, in Kürze sowieso wieder Stammspieler zu sein. "Ich muss geduldig sein, andere Spieler wie Aster Vranckx haben es in meiner Abwesenheit gut gemacht."

Neuer Vertrag? "Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht"

Dass Schlager trotz seiner Verletzungsprobleme - in seiner ersten VfL-Saison hatte er sich bereits einen Knöchelbruch zugezogen - ein Wolfsburger Schlüsselspieler ist, steht außer Frage. Ein Leistungsträger, dessen Vertrag 2023 endet. Schon im Sommer also müsste sich die Frage stellen: verlängern oder verkaufen? "Darüber", versichert Schlager, "habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Wenn man verletzt ist, macht man sicher eher Gedanken darüber, ob man überhaupt wieder Fußball spielen kann." Gut für Wolfsburg, dass Schlager wieder zurück ist.