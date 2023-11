Schlager bei abgewehrten Torschüssen im Champions-League-Spitzenfeld

Mit einem starken Auftritt sicherte Red-Bull-Salzburg-Torhüter Alexander Schlager seinem Team einen wichtigen Punkt im Auswärtsspiel bei Real Sociedad. Der Keeper der Mozartstädter präsentiert sich in der Königsklasse generell als sicherer Rückhalt und zählt bei den abgewehrten Torschüssen zu den Top-Fünf-Schlussmännern.

Mit dem torlosen Remis auswärts bei Real Sociedad sicherte sich Meister Red Bull Salzburg einen wichtigen Punkt im Kampf um das europäische Überwintern. Einen großen Anteil daran hatte vor allem Torhüter Alexander Schlager, der sich sich seit Wochen in herausragender Form befindet und mit einer Vielzahl an guten Aktionen auch die Profis des spanischen Erstligisten zur Verzweiflung brachte. Insgesamt sieben Paraden lieferte der österreichische Nationaltorhüter ab und konnte damit 100 Prozent aller Torschüsse abwehren. Vom kicker erhielt Schlager mit 1,5 auch die Topnote aller Profis der "Bullen". Mit 81,5 Prozent abgewehrter Torschüsse befindet sich der 27-Jährige gar unter den fünf sichersten Keepern der bisherigen Champions-League-Saison.

Nur Inter-Rückhalt Yann Sommer (88,9 Prozent), Newcastle-Keeper Nick Pope (83,5), Dortmund-Profi Gregor Kobel (82,4) sowie Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen (81,8) sind noch vor dem Salzburger Schlussmann zu finden. Allgemein lieferte Schlager bislang 22 Paraden in den fünf Gruppenspielen ab und zählt bei den Salzburgern aktuell zu den konstantesten Profis. Doch nicht nur beim Abwehren der Torschüsse überzeugt Schlager: Auch bei den abgefangenen Flanken kann er aktuell mit einer hundertprozentigen Erfolgsquote aufwarten, auch seine 15 Abwürfe kamen bislang immer bei einem Mitspieler an. Ebenfalls die Passquote kann sich mit 73 Prozent durchaus sehen lassen.

Schlager wechselte erst im vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim LASK zurück in seine Heimat und avancierte erst durch den Abgang von Philipp Köhn zum Stammspieler im Tor des österreichischen Serienmeisters. Seitdem bringt es der 14-fache Nationalspieler Österreichs auf 22 Pflichtspiele für die Mozartstädter, in denen er starke zwölfmal ohne Gegentor blieb. In der Liga musste der gebürtige Salzburger in 14 Partien erst neunmal hinter sich greifen (Bestwert), in der Champions League stehen nach fünf Spieltagen erst fünf Gegentore zu Buche. Auch im österreichischen Nationalteam behielt der 27-jährige Keeper zuletzt dreimal in Folge eine weiße Weste.