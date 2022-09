Schlagen die Giants auch die Cowboys? Jetzt noch "Icing the kicker" hören!

#23: NFL Preview – Brady vs. Rodgers: Wer gewinnt das Giganten-Duell?

Vorhang auf für Woche 3 in der NFL. Shuan, André und Kucze blicken für euch auf die spannendsten Duelle des Wochenendes. Darunter das Aufeinandertreffen zwischen den Quarterback-Giganten Tom Brady und Aaron Rodgers. Bradys Tampa Bay Buccaneers und Rodgers Green Bay Packers messen am späten Sonntagabend unserer Zeit ihre Kräfte. Wer setzt sich durch? Und ist es womöglich das letzte Mal, dass sich Brady und Rodgers auf dem Rasen als Konkurrenten gegenüber stehen? Zusätzlich werden diese drei Spiele etwas genauer unter die Lupe genommen: Miami Dolphins vs. Buffalo Bills, Arizona Cardinals vs. Los Angeles Rams und New York Giants vs. Dallas Cowboys im Monday Night Game. Wer unserer Meinung nach in diesen Spielen als Sieger vom Platz geht? Hört selbst… In der Abschluss-Rubrik „Upset Picks der Woche” bereiten wir euch dann noch auf eventuelle Überraschungsergebnisse in NFL Week 3 vor. Und hier noch der von uns angesprochene Twitter Account mit den selbstgemalten Bildern von Jimmy Garoppolo: https://twitter.com/ritaoak_art WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s ab sofort wieder wöchentlich! Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire