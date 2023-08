Schlagabtausch mit Vingegaard steht an: Evenepoel startet bei der Vuelta

Remco Evenepoel geht seine Titelverteidigung bei der 78. Vuelta an - und trifft dort auf Jonas Vingegaard. Es könnte ein Vorgeschmack auf die kommende Tour de France werden.

Das Team Soudal-QuickStep hat sein achtköpfiges Aufgebot für die am 26. August beginnende 78. Vuelta bekanntgegeben: Wie nicht anders zu erwarten, wird es von Titelverteidiger Evenepoel angeführt. "Spanien ist eines meiner Lieblingsländer, ich habe mich dort immer wohl gefühlt und viel Erfolg gehabt, und hoffentlich wird sich dieser Trend in den nächsten Wochen fortsetzen", freut sich der 23-Jährige auf seine Rückkehr auf die iberische Halbinsel.

Dort gewann er im vergangenen Jahr seine erste Grand Tour - und untermauerte als viertjüngster Vuelta-Sieger seinen Status als "Wunderkind" des Radsports. Denn Evenepoel hat trotz seines noch jugendlichen Alters bereits eine staatliche Trophäensammlung vorzuweisen: Neben der Vuelta wurde er 2022 Straßenweltmeister, in diesem Jahr in Glasgow triumphierte er im Zeitfahren. Zudem stehen in seiner Vita bereits etliche Klassikersiege, zweimal entschied er Lüttich-Bastogne-Lüttich für sich, gar dreimal stand er bei der Clasica Ciclista ganz oben. Evenepoel ist ein Allrounder, der sowohl bei Eintagesrennen, bei Rundfahrten wie im Kampf gegen die Uhr zu den absoluten Siegfavoriten zählt.

78. Vuelta Der Etappenplan

Damit dürfte die diesjährige Vuelta einen Vorgeschmack auf die Tour de France 2024 liefern. Denn es wird allgemein erwartet, dass Evenepoel im kommenden Jahr erstmals in Frankreich an den Start gehen wird. Und es dann zum Showdown mit den anderen beiden Topstars Jonas Vingegaard (Sieger 2022 und 2023) und Tadej Pogacar (Sieger 2020 und 2021) kommen wird. Und bereits in Spanien wird Evenepoel auf Vingegaard treffen, der Däne wurde von seinem Team Jumbo-Visma nominiert. Allerdings als Co-Kapitän an der Seite des dreimaligen Vuelta-Siegern Primoz Roglic.

Team komplett auf Evenepoel zugeschnitten

Anders als bei der Konkurrenz aus den Niederlanden ist bei Soudal-QuickStep alles auf Evenepoel zugeschnitten. Mit den Italienern Andrea Bagioli (24) und Matteo Catteneo (30), dem Tschechen Jan Hirt (32), dem Briten James Knox (27) sowie dem Belgier Pieter Serry (34) sind gleich fünf starke Kletterer im Aufgebot. Der Tscheche Josef Cerny (30) und der Däne Casper Pedersen (27) als Rouleure werden Evenepoel im Flachen beschützen und eventuelle Angriffe kontern. Auf einen Sprinter verzichtete die belgische Equipe.

"Wir haben ein ausgewogenes Team für diese letzte Grand Tour des Jahres, mit starken Fahrern für die Anstiege, aber auch mit Fahrern, die Remco in der Ebene schützen und ihn vor den Anstiegen in eine gute Position bringen können", sagte Sportdirektor Klaas Lodewyck.

Die Vuelta beginnt am Samstag mit einem Teamzeitfahren in Barcelona, am 17. September wird in Madrid der Sieger feststehen. Die Spanien-Rundfahrt wird in Deutschland im linearen TV bei Eurosport zusehen sein. Eurosport bietet auch einen Live-Stream an, der ebenfalls via DAZN zu sehen sein wird.