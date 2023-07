Schlag ins Wasser: Stuttgart bricht Trainingslager ab

Wegen starker Regenfälle und unbespielbaren Trainingsplätzen bricht der VfB Stuttgart sein Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger vorzeitig ab.

Die Vorbereitungszeit in Österreich war mit fünf Übernachtungen und sechs Tagen sowieso schon ungewöhnlich kurz geplant. Jetzt ist bereits am dritten Tag Schluss. Stuttgart bricht sein Trainingslager im Salzburger Land ab und reist zurück in die Heimat. Nachdem man bereits die gestrige Nachmittagseinheit wegen eines Unwetters und überspülten Rasenflächen absagen musste und stattdessen das Übungsprogramm in den Kraftraum und auf die Laufstrecke verlagert hatte, zieht man heute einen Schlussstrich.

Vergangene Nacht über hatte es weiterhin geregnet. Zwar nur zeitweise, dafür aber massiv. Die Plätze, die so schon durch die Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen worden waren, sind jetzt überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Ein Bleiben ist sinnlos. "Wir hätten das Trainingslager sehr gerne wie geplant absolviert", erklärt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Aber ohne vollumfänglich nutzbare Trainingsplätze macht ein Aufenthalt keinen Sinn."

Nach der Rückkehr wird das geplante Programm in Stuttgart fortgeführt. Grundsätzlich kein Problem, aber in einem Punkt dennoch ein kleiner Rückschlag: Gerade in Sachen Teambuilding hatte man auf die Tage in Neukirchen gebaut.

Die "Bayerische Olympiade" entfällt - das Testspiel auch?

"Wenn man hart zusammen trainiert, ist es auch wichtig, mal zusammen Spaß zu haben", erklärte Wohlgemuth am Dienstag. Nach der Vormittagseinheit am Mittwoch sollte es einen gemeinsamen Nachmittag mit einer Radtour und zum Abschluss einen Teamabend geben. Inklusive einer "Bayerischen Olympiade", in der die Spieler in unterschiedlichen Spielen gegeneinander angetreten wären. Zum Beispiel in der Disziplin Nägel mit der falschen Kopfseite eines Hammers einzuschlagen.

Um für ein noch besseres Zusammenwachsen der Mannschaft zu sorgen, hatte man zudem eine neue Art der Unterbringung gewählt. Die Spieler waren in Dreier-Wohngemeinschaften untergebracht. "Wir wollten diesmal weg vom klassischen Zweiermodell, hin zu Dreier-Wohngruppen", erzählt der Sportchef, der sich davon auch "eine integrative Wirkung" erhofft hatte. "Es ist wichtig, dass die Gruppe zusammenwächst." Dies sei in einer Konstellation, in der "man sich auf kleinem Raum öfter über den Weg läuft und entsprechend viel kommuniziert", gegeben gewesen. Und es wirkte. Man habe gemerkt, "dass dadurch mehr Impulse, mehr Leben, mehr Reize entstehen".

In Stuttgart geht es jetzt wieder bei null los. Für die heute erst anreisenden Fans ist die Rückkehr der Mannschaft ein herber Schlag. Sie sollen mit einem gemeinsamen Abend mit Alexander Wehrle, dem Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstand, sowie Christian Gentner, dem Leiter der Lizenzspielerabteilung, zumindest ein wenig entschädigt werden. Ob das für den kommenden Samstag um 15.30 Uhr gegen Vitesse Arnhem geplante Testspiel noch stattfindet, ist bisher nicht bekannt.