"Schlag in die Fresse" als Quittung für Osnabrücks "Kontrollverlust"

Der VfL Osnabrück kassierte am Sonntag einen herben Dämpfer im Abstiegskampf. Geschuldet war die Niederlage aus der Sicht von Uwe Koschinat der prekären Lage seines Teams.

Durch die zwei Siege gegen die Aufstiegsanwärter Hannover (1:0) und Hamburg (2:1) hatte der VfL Osnabrück ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Doch am Sonntag kassierte der Aufsteiger durch das 2:3 beim direkten Konkurrenten Kaiserslautern einen herben Rückschlag.

Nicht nur die Tatsache der Niederlage schmerzte, sondern auch, wie diese zustande kam. "Das Gefühl ist brutal. Wenn du auswärts zweimal in Führung gehst und unterm Strich dann mit Null nach Hause fährst, ist das absolut ein Schlag in die Fresse", wird Philipp Kühn von der Osnabrücker Zeitung zitiert.

In unserer Situation ist ein Punkt oder kein Punkt gar nicht so der entscheidende Faktor. Uwe Koschinat

Dass Ragnar Ache in der Nachspielzeit den Betzenberg nach einem Gegenstoß beben ließ, war auch der prekären Lage des VfL geschuldet - zumindest laut Uwe Koschinat. "Ich finde, in unserer Situation, total isoliert betrachtet, ist ein Punkt oder kein Punkt gar nicht so der entscheidende Faktor", so der Trainer und führte aus: "Am Ende war es auch ein Stück weit Kontrollverlust. Wir wollten zu viel und stehen mit leeren Händen da."

In der Tabelle zog der FCK durch den Erfolg noch weiter davon. Zehn Punkte beträgt der Rückstand neun Spieltage vor dem Ende auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Immerhin ist der Abstand zum Relegationsplatz aufgrund Rostocks Siegs in Braunschweig "nur" um einen Zähler auf sieben Punkte angewachsen.

Freitag gastiert erneut ein Aufstiegsanwärter an der Bremer Brücke

Trotzdem geben die Osnabrücker die Hoffnung auf den Klassenerhalt natürlich nicht auf und schöpfen Mut aus ihrer Leistung. Losgelöst von den Emotionen war Koschinat "stolz" auf den Auftritt seines Teams. "Daraus müssen wir Energie ziehen" , erläuterter der 52-Jährige.

Diese werden die Niedersachsen am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch brauchen. Denn mit Düsseldorf gastiert erneut ein Aufstiegsaspirant an der Bremer Brücke. "Es ist jetzt wichtig, zusammenzustehen und am Freitag unser Heimspiel-Gesicht zu zeigen", blickte Kühn bereits voraus.