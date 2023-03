Schlag erlitten: England muss gegen Italien auf Rashford verzichten

Marcus Rashford befindet sich seit längerer Zeit in bestechender Verfassung. In der nun anstehenden Länderspielphase muss sein englischer Nationaltrainer Gareth Southgate auf den 25-Jährigen aber verzichten.

Mit einem Kracher beginnt die Qualifikation für die im nächsten Jahr in Deutschland steigende Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli 2024). Denn wenn am kommenden Donnerstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) die Gruppe C ihren 1. Spieltag abhält, kommt es direkt zur Neuauflage des EM-Finals von vor nicht einmal zwei Jahren: Der amtierende Europameister Italien trifft auf England.

Gespielt wird aber nicht wie damals im Wembley Stadium, sondern in Neapel. In der Heimstätte des designierten Serie-A-Meisters Napolis, im Stadion Diego Armando Maradona, geht es für die abermals die WM verpassten Italiener darum, gleich gut zu starten.

Tore am Fließband

Und für die Engländer ebenfalls darum, den Blick nach dem verlorenen Finale 2021 gegen die Squadra Azzurra sowie nach dem Viertelfinal-Aus bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar (1:2 gegen den späteren Finalisten Frankreich) nach vorn zu richten.

Verzichtet werden muss dabei auf Stürmer Marcus Rashford verzichten. Der Torjäger von Rekordmeister Manchester United bekam im verrückten FA-Cup-Spiel gegen Fulham (3:1) einen Schlag ab, fällt in Italien (23. März) als auch gegen die Ukraine (26. März) aus.

Ein herber Verlust, ist Rashford doch seit längerer Zeit eine Bank. Der 25-Jährige, der abseits seines fußballerischen Könnens für sein soziales Engagement für bedürftige Kinder in Großbritannien bekannt ist, hat in dieser Saison bereits stolze 27 Tore für ManUnited erzielt, allein 19 (!) davon nach der WM-Pause. In Katar hatte Rashford zudem in fünf WM-Spielen dreimal getroffen.

Trainer Gareth Southgate, dessen Torhoffnungen nun vor allem auf Harry Kane ruhen, muss zudem auf Newcastles Torhüter Nick Pope und Chelseas Mittelfeldspieler Mason Mount verzichten. Einziger Nachrücker ist Schlussmann Fraser Forster von Tottenham Hotspur.