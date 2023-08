Schlag aufs Knie: Hungbo und Lohkemper fehlen im Pokal

Wenn der 1. FC Nürnberg am Samstag in der ersten DFB-Pokalrunde beim FC Oberneuland gastiert, muss der Zweitligist auf die beiden Offensivkräfte Joseph Hungbo und Felix Lohkemper verzichten.

Erst Mitte Juli verpflichtete der 1. FC Nürnberg Joseph Hungbo vom FC Watford, ohne große Anlaufzeit fand sich der 23-jährige Neuzugang bei den Franken ein. In den ersten beiden Pflichtspielen stand der Engländer in der Startformation, beim 2:2 gegen Hannover 96 am Sonntag stand er über die volle Distanz auf dem Platz.

Doch wie die Nürnberger am Dienstag bekanntgaben, hat der Rechtsaußen eine Verletzung aus der Partie davongetragen. Ein "Schlag aufs Knie" setzt Hungbo vorerst außer Gefecht, einen Einsatz gegen Fünftligist FC Oberneuland in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) schließt der Zweitligist kategorisch aus.

Erneuter Rückschlag für Lohkemper

Auch Felix Lohkemper wird den Pokalauftakt verpassen. Der 28-jährige Stürmer, seit 2019 beim FCN, kam zur Pause gegen Hannover in die Partie, belebte das Offensivspiel merklich und bereitete den Anschlusstreffer des späteren Doppelpackers Can Uzun vor. Nürnbergs Nummer sieben bekam gegen die Niedersachsen ebenfalls einen Schlag aufs Knie ab, allerdings in einer anderen Szene als Teamkollege Hungbo.

Bitter für Lohkemper, der sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit längerfristigen Verletzungen herumschlug und nach beinahe zweijähriger Pause in der Endphase der abgelaufenen Spielzeit langsam wieder in Schwung zu kommen schien.

Ob der 1. FC Nürnberg länger auf die beiden Offensivakteure verzichten muss, sei aktuell nicht abzusehen, hieß es in der Vereinsmitteilung. Mit Ivan Marquez (Schulterverletzung), Jannik Hofmann (Reha nach Schlüsselbein-OP), Jannes Horn (Rückstand nach Problemen mit dem Hüftbeuger), Christopher Schindler (Reha nach Kreuzbandriss), Erik Wekesser (Rückstand nach Kreuzbandriss ) und Florian Flick (Rückstand nach Mittelfußbruch) haben die Franken aktuell zahlreiche Ausfälle zu beklagen.