"Schlafmütze" Bakker auf Selbstzerstörungskurs

Kein Spieler von Bayer 04 vermag es, so abrupt zwischen den Extremen hin und her zu springen wie Mitchel Bakker. Gute Ansätze werde allzu oft von Aussetzern direkt wieder konterkariert. Das gilt für den linken Defensivakteur mittlerweile nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.

Seine jüngste Eskapade leistete sich der niederländische U-21-Nationalspieler am Samstag, als er zu spät zum Abschlusstraining vor der Partie am Sonntag gegen Hertha BSC (4:1) kam. Worauf ihn Xabi Alonso konsequent aus dem Aufgebot für das Bundesligaspiel strich. Dieser Vorfall allein wäre nicht so gravierend, wenn es nicht der dritte dokumentierte dieser Art unter dem spanischen Trainer gewesen wäre, der erst seit Anfang Oktober in Leverkusen im Amt und Würden steht.

Doch Bakker, der 2021 für sieben Millionen Euro Ablöse von Paris St. Germain kam, hatte bereits im November den Abflug zu Bayers USA-Reise verpasst und war zudem beim Vorbereitungsspiel gegen den FC Zürich im Dezember erheblich zu spät gekommen, worauf er gegen die Schweizer, anders als geplant, nicht zum Einsatz kam. Angeblich nicht die einzigen Verfehlungen des Spielers.

Fehltritte mit Folgen

Mit seiner jüngsten Schlafmützigkeit hat sich Bakker tief ins eigene Fleisch geschnitten. Nachdem er zuvor beim 1:1 in Freiburg ein gutes Spiel abgeliefert hatte, hat der sportlich so schwankende Akteur seinen kleinen Statusgewinn direkt wieder zunichte gemacht. Gegen Hertha BSC vertrat ihn Innenverteidiger Piero Hincapie (kicker-Note 3) absolut zufriedenstellend.

Ob Bakker am Donnerstag in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest beginnen darf, steht damit mehr als infrage. "Normwalerweise ist er am Donnerstag dabei", hatte Xabi Alonso am Sonntag die Rückkehr des Modellathleten in den Spieltagskader angekündigt, als der Grund für Bakkers Fehlen noch nicht bekannt war. Den physisch starken und schnellen Linksfuß direkt in die Startelf zurückzuholen, wäre aber pädagogisch wie gruppendynamisch das verkehrte Zeichen.

Niederländer auch sportlich angezählt

Der 22-Jährige, der sich also aller Voraussicht nach hinten anstellen müssen wird, befindet sich somit auf einem Selbstzerstörungskurs. In dieser Saison profitierte er lange davon, dass er im 3-4-3 der einzige Spieler im Kader ist, der diese Position von seinem Profil her grundsätzlich ideal ausfüllen könnte. Folglich war Bakker unter Xabi Alonso auch lange Zeit absolut gesetzt.

Das hatte sich zuletzt bereits geändert. Wählte Xabi Alonso im Aufbau eine Viererkette, war Bakker für ihn meist kein Kandidat mehr für die Position links hinten. War der Blondschopf aufgrund sich wiederholender Stellungsfehler und Unkonzentriertheiten zuvor ohnehin schon ein unsicherer Kantonist, so hat er diesen Status nun auch außerhalb des Platzes zementiert.

Bayer sucht nach Konkurrenz

Seine Zukunft ist ungewiss. Nach zwei vergeblichen Anläufen im Sommer 2022 und in diesem Winter wird Bayer 04 nicht eine weitere Transferperiode ungenutzt lassen, um sich auf der linken Defensivseite besser aufzustellen. AZ Alkmaars ungarischer Nationalspieler Milos Kerkez (19) ist dafür einer von mehreren Kandidaten auf der Leverkusener Liste.

Wie groß die Chancen des Bundesligisten auf eine Verpflichtung des Offensivverteidigers im Fall eines konkreten Werbens wären, ist angesichts dessen langer Vertragslaufzeit bei AZ bis 2026 sowie finanzstärkerer Interessenten aus der Premier League eine andere Frage. Bakkers Perspektiven bei Bayer 04 haben sich mit dessen jüngsten Faux-pas trotz eines Vertrags bis 2025 in jedem Fall weiter verschlechtert.