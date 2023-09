Schlafloser Palacios traumwandlerisch sicher

Er kam ganz spät vom Länderspieleinsatz für Argentinien nach Deutschland zurück, wurde beim Topspiel eingewechselt und verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand gegen den FC Bayern sicher. Doch Leverkusens Exequiel Palacios bewies nicht nur mit seiner Nervenstärke in München auch als Joker seine Klasse.

Offenbar gehört Exequiel Palacios zu den glücklichen Menschen, die die Fähigkeit besitzen, selbst unter ungünstigen Bedingungen genügend Schlaf zu finden. Wie anders ist es sonst zu erklären, dass der 24- Jährige beim Topspiel in München nach seiner Einwechslung zur Halbzeit einen so aufgeweckten Eindruck hinterließ.

Palacios-Einwechslung bringt mehr Kontrolle ins Spiel

Der Mittelfeldspieler war passsicher, zweikampfstark, präsentiert sich auch taktisch völlig ausgeschlafen und sorgte so mit dafür, dass Bayer 04 gerade den zweiten Durchgang in der Allianz Arena beherrschte. Neben Granit Xhaka in der Doppelsechs bestimmte der Argentinier den Spielrhythmus.

"Als er reinkam, haben wir mehr Kontrolle bekommen", lobte Kapitän Lukas Hradecky den Weltmeister, der eine Reisetortur hinter sich hatte, nach dem Länderspiel in Bolivien in der Nacht zum Mittwoch erst am Donnerstag um 11 Uhr in Frankfurt gelandet war. "Ich weiß nicht, wieviel er in den vergangenen Tagen geschlafen hat", erklärte Hradecky im Hinblick auf das Schlafdefizit von Palacios, "aber man hat es ihm nicht angesehen."

Trainer Xabi Alonso hatten den Gaucho zur Halbzeit für Robert Andrich ins Spiel gebracht, der bei seinem ersten Startelfeinsatz im Mittelfeld seit gut vier Monaten einen schlechten Start erwischt und einige - für ihn völlig untypische - böse Fehlpässe gespielt hatte. Und da auch Xhaka zu Beginn wackelte, verlor die Werkself erstmals in dieser Saison in dieser Phase komplett die Spielkontrolle.

Entscheidend ist, die Bereitschaft zu haben, die mentale Stärke, trotzdem da zu sein, den Rhythmus zu bestimmen, sich reinzuhauen. Das hat er hervorragend gemacht. Simon Rolfes

"Der Start war nicht gut. Wir sind nicht gut reingekommen Wir haben immer wieder ins Pressing der Bayern reingespielt, sind nicht gut rausgekommen. Haben die Bälle nicht gehalten, haben nicht zu unserem Positionsspiel und nicht zu unserem Rhythmus gefunden", analysierte Geschäftsführer Simon Rolfes. Nach diesen 20 Minten drehte sich die Partie aber komplett, erlebte aber aus Leverkusener Sicht auch wilde Phasen wie kurz vor der Halbzeit, als die Bayern erneut zu Großchancen kamen.

Nach der Pause aber spielte wieder das Bayer 04 der ersten drei Partien. Taktisch ausgereift, mit maximaler Kontrolle - und Palacios („Natürlich war ich müde, aber so ein Spiel gibt dir nochmal Extra-Energie“) als entscheidenden Faktor dafür, der traumwandlerisch sicher agierte. Dessen Leistung hob Rolfes angesichts der ungünstigen Rahmenbedingungen hervor: "Die Belastung ist nicht weg zu diskutieren, aber entscheidend ist, die Bereitschaft zu haben, die mentale Stärke, trotzdem da zu sein, den Rhythmus zu bestimmen, sich reinzuhauen. Das hat er hervorragend gemacht."

Und nicht nur das. In der Nachspielzeit verwandelte Palacios den Strafstoß zum 2:2-Endstand. "Nein", er sei nicht nervös gewesen, sagte er nachher, um direkt auch deutsch anzufügen "vielleicht ein bisschen". Dass er den Strafstoß ausführen würde, war für ihn sogleich klar. "Als ich gesehen habe, dass der VAR eingegriffen hat (Schiedsrichter Schlager hatte das Foul von Davies an Hofmann nicht geahndet, Anm. d. Red.), habe ich mir sofort den Ball geschnappt. Boni wollte auch schießen, aber ich habe viel Selbstvertrauen“, erklärte Palacios, der das neue Leverkusener Selbstverständnis ausstrahlt.

Status als Stammspieler und Strafstoßschütze gesichert

Von der Klasse seiner Mannschaft ist er überzeugt. Vor allem weil sie eine neue Mentalität entwickelt hat. "Wir arbeiten alle sehr hart, die Zugänge geben eine ganz neue Energie in die Mannschaft, aber auch die anderen Spieler arbeiten super stark zusammen. Das ist eine Einheit", betont Palacios.

Dieser dürfte nach seinem Auftritt in München seinen Status gefestigt haben. Als Stammspieler und als Strafstoßschütze. Verwandelte er doch in München den vierten Strafstoß in diesem Kalenderjahr. Zuvor hatte Mitte Mai beim 1:1 in Stuttgart vom Punkt aus getroffen, nachdem er zwei Monate zuvor sogar zweimal in einer Partie sicher verwandelte: beim 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München.