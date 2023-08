Schlaflose Nächte an der Weser? Werder-Trainer Werner widerspricht

Das Jahr 2008 ist lange her - und steht noch immer in engem Bezug zum SV Werder Bremen und dessen letztem Erfolgserlebnis über den FC Bayern. Was Ole Werner davon hält, wie er die Pokal-Blamage aufgearbeitet hat und wie sehr der Name Harry Kane in seinem Kopf präsent ist, das hat der SVW-Coach am Donnerstag verraten.

Der SV Werder Bremen hat am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Ehre, die 61. Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den amtierenden Meister Bayern München eröffnen zu dürfen. Außerdem steht Nationalspieler und Torgarant Niclas Füllkrug (30) trotz noch nicht final geklärter Zukunftsfragen weiterhin im Kader der Norddeutschen - genauso Marvin Ducksch (29), der wie im Grunde alle Stammspieler aus 2022/23 an der Weser geblieben ist. Alles rosig also im grün-weißen Gewand? Nicht ganz.

Die Wahrheit ist vielmehr, dass beim mit nur fünf Siegen, zwei Remis und zehn Niederlagen schwächsten (!) Heimteam der abgeschlossenen Spielzeit aktuell keine große Euphorie vorherrscht. Das hat in erster Linie natürlich mit dem überraschenden Aus vergangenes Wochenende im DFB-Pokal gegen Drittligist Viktoria Köln (2:3) zu tun. Die frühe Rote Karte von Amos Pieper (25), die verspielten zwei Führungen und der späte Nackenschlag kurz vor bevorstehender Verlängerung - das alles hat gesessen.

Und im Umfeld eben für Anspannung gesorgt. Diese hat auch der als Kapitän bestätigte Marco Friedl erkannt.

"Die Fehler, die wir gemacht haben, gehen halt nicht. Wenn du so ein großer Verein bist mit so einer Wucht der Fans, dann ist klar, dass nach dem Aus alle denken, jetzt geht es in die falsche Richtung", so der 25-jährige Führungsspieler, der im Übrigen keine Angst vor dem Duell mit Bayern-Neuzugang Harry Kane (30) hat: "Da gab es schon den einen oder anderen Stürmer in meiner Karriere, den man verteidigen musste. Und ich weiß, dass man einen Harry Kane nicht allein lassen darf."

"Wir werden dieses Jahr ein bisschen Zeit brauchen"

Wie geht der SVW das weltweit in sehr viele Länder übertragene Bundesliga-Auftaktspiel also an? Ole Werner zeigte dahingehend auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag klare Kante: "Ein Pokal-Aus bedeutet immer, dass du deiner Favoritenrolle nicht gerecht geworden bist. Das ist klar. Trotz alledem haben wir erst ein Saisonspiel gespielt. Und ich habe das in diesem Jahr bislang bei jeder PK und vor jedem Spiel gesagt: Wir sind eine Mannschaft, die halt noch nicht komplett steht und eine Vorbereitung gehabt hat, wo nicht alles optimal war. Wir werden dieses Jahr ein bisschen Zeit brauchen."

Am Ende des Tages werde man aber ein gutes Team stellen (schon am Freitag zum Beispiel wieder mit Mitchell Weiser im Aufgebot). Und es gibt für Werner keinen Grund, dass jemand im Umfeld des SV Werder in diesen Tagen "schlaflose Nächte zu haben braucht". Dass der Auftakt schlecht war, "da braucht man nicht drum herum zu reden, aber die Saison beginnt gerade erst".

Laut des Trainers habe man das unerwartete Pokal-Aus nochmals klar aufgearbeitet - vor allem die defensive Schwäche, die sich auch schon in der jüngsten Rückrunde und auch bei den Testspielen in Form von kontinuierlich vielen Gegentoren gezeigt hat: "Da muss man sagen, dass wir einfach schlecht verteidigt haben." Doch das sei eben aufgearbeitet, weswegen sich der Blick nach vorn richtet. Werner: "Unsere Herangehensweise an das Spiel ist klar. Wir sind sicherlich der Außenseiter. Wir müssen es erstmal gegen den Ball gut machen und insgesamt sehr, sehr eklig sein, kompakt verteidigen."

Auf der anderen Seite dürfe das Werder-Team sich aber auch nicht der eigenen Stärken, dem Offensivdrang, berauben: "Wir müssen Momente finden, wo wir Nadelstiche setzen können. Das ist für uns wichtig - genauso, dass man nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange verteidigt." Kurzum: "Aufregung ist der falsche Begriff vor diesem Spiel, Vorfreude ist da. Denn das ist ein besonderes Spiel. "Ein Eröffnungsspiel im Weser-Stadion austragen zu können, ist eine Auszeichnung für die Stimmung hier. Wir stellen uns der Aufgabe."

Kane? Da hat sich Werner "überhaupt keine Gedanken gemacht"

Die miese Bilanz gegen den deutschen Rekordmeister und der Fakt, letztmals in der Bundesliga am 20. September 2008 (!) durch ein 5:2 in München gewonnen zu haben (23 Niederlagen, vier Remis), kümmert Werner derweil wenig: "Die meisten Spieler hier sind keine 15 Jahre da, deswegen trifft sie keine Schuld. Ich kann für mich sowieso nur über die vergangenen beiden Duelle sprechen." Und hier beim 1:6 in der Hinrunde 2022/23 und beim knappen 1:2 danach gebe es klare Gründe für die Niederlagen, aber auch Positives wie eben beim 1:2 zuletzt.

"Die Saison beginnt gerade erst": Werder-Trainer Ole Werner (hier mit Anthony Jung) glaubt an sein Team. IMAGO/Herbert Bucco

Ob das Spiel gegen Bayern direkt zu Beginn ein guter Zeitpunkt sein könnte, "das werden wir natürlich erst danach beantworten können. Beide Teams stecken in einer ähnlichen Situation." Das fange beim Kader an, "denn auch wir haben Positionen noch nicht so besetzt, wie wir es gerne hätten" (Milan-Profi Fodé Ballo-Touré könnte für die linke Seite kommen), und gehe über die unzufriedenstellenden Auftaktniederlagen (Bremens Pokal-Aus, Münchens 0:3 im Supercup gegen Leipzig). "Beide sind noch in einer Findungsphase."

Ganz auf die Fragen nach Münchens teurem Stürmer Kane konnte Werner am Donnerstag übrigens nicht ausweichen. Bei seiner Antwort, was er denn vom englischen Nationalspieler denkt, blieb der SVW-Trainer aber kühl - und nahm nicht mal dessen Namen in den Mund: "Da hab ich mir keine Gedanken gemacht. Das ist nicht meine Aufgabe, Transfers zu bewerten. Ab dem Moment, als dieser Spieler verpflichtet worden ist, haben wir uns auf ihn vorbereitet. Aber das hat bei mir weder in die eine noch andere Richtung große Emotionen ausgelöst."