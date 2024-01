Schlaflos in Köln: Kösters Gedanken nachts um Zwei

Vor allem nach der Pause ging der Knoten auf für das DHB-Team beim 35:28 gegen Ungarn. Sehr hilfreich war auch ein grandioser Auftritt von Rückraum-Ass Julian Köster.

Aus Köln berichtet Oliver Bitter

Nach der mäßigen Vorstellung beim 22:22 gegen Österreich war intern Tacheles geredet worden. "Wir haben viel Video geschaut und viel analysiert, da gab es natürlich auch harte und ehrliche Worte, aber das ist ja nie persönlich gemeint", erzählte Köster nach dem letztlich souverän eingefahrenen Sieg gegen die Ungarn.

Der Kapitän des VfL Gummersbach zeigte sich beim vorentscheidenden Hauptrundenspiel jedenfalls in grandioser Verfassung, erzielte acht Tore bei neun Versuchen und wurde anschließend zum "Player of the Match" gewählt. Kaum zu bremsen, mit vielen Ideen im Angriff, sehr wichtig auch in der deutschen Abwehr: Lokalmatador Köster, der in Köln unweit der Lanxess Arena wohnt, wurde zum spielentscheidenden Faktor beim Sieg gegen die Ungarn.

"Das war von der Stimmung her noch mal eine Steigerung zu den letzten Spielen, das Dach ist ein paar Mal fast weggeflogen, glaube ich. Heute hatten wir schnell Rückenwind und einen gewissen Flow."

Es klemmte allerdings noch bis zu Beginn der zweiten Hälfte, weil die Torhüter Andreas Wolff und David Späth zunächst praktisch keinen Ball zu fassen kriegten. "Das war nach der Pause besser", analysiert Zwei-Meter-Mann Köster, "da hat Andi dann auch ein paar Bälle weggefischt, wir haben taktisch ein paar kleine Dinge geändert, und im Angriff waren wir weiter sehr effizient."

"Ich bin ja noch jung"

Der Rückraumspieler des VfL Gummersbach ging voran und war natürlich anschließend in der Mixed Zone ein gefragter Mann, kam als einer der Letzten in die Kabine. Dementsprechend stellte sich der Mann des Tages darauf ein, nicht so schnell zur Ruhe zu finden.

"Die Spiele bei der EM sind für uns ja später als in der Bundesliga, und danach ist es natürlich nicht einfach, gleich wieder runterzukommen", erzählt der 22-Jährige. Dann werde in Gedanken noch einmal die Partie durchgespielt, egal ob Sieg oder Niederlage. "Das dauert schon mal bis zwei Uhr oder noch länger. Aber das ist kein Problem", versichert er lächelnd, "ich bin ja noch jung."

Bis zum Frühstück um 9.30 Uhr oder 10 Uhr hat er es bisher jedenfalls immer geschafft. Und so lange Köster während der 60 Minuten hellwach ist, ist natürlich alles in Ordnung.

Am besten auch im abschließenden Hauptrunden-Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die abgeschlagenen Kroaten. Mit einem Sieg würde das DHB-Team das Ticket fürs Halbfinale definitiv lösen.