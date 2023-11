Schlägt nun die Stunde von Justvan?

In Augsburg will TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo die makellose Auswärtsserie der Kraichgauer mit dem sechsten Sieg nacheinander weiter ausdehnen.

Natürlich begrüßte auch Hoffenheims Cheftrainer, dass sein Torhüter und Kapitän den Verein weitere zwei Jahre bis 2026 erhalten bleibt. "Es ist eine fantastische Nachricht für die komplette TSG-Familie, er macht es einfach hervorragend, sowohl das Torwartspiel, wo er Woche für Woche zeigt, wie wertvoll er ist, auch als Mensch", versichert Matarazzo, "es macht einfach Spaß, mit Oli zusammenzuarbeiten. Auch seine Aufgabe als Kapitän löst er hervorragend. Ich freue mich sehr über diese Nachricht und auf viele weitere Jahre mit ihm." Ob er Baumann denn mal einen Einsatz in der Nationalmannschaft gönnen würde, wurde der 45-Jährige gefragt, "auf diesem Niveau werden keine Geschenke verteilt, und Julian Nagelsmann weiß, was er tut", entgegnete Matarazzo, "wenn er zum Einsatz kommt, hat er es auch verdient, für mich ist Oli in der Bundesliga ein herausragender Torwart."

"Das Chaos immer wieder klären"

Im Klub mit Einsatzgarantie, auch in Augsburg soll der 33-Jährige wieder den Rückhalt gewähren, um den sechsten Auswärtssieg in Folge einzufahren. "Für mich geht es darum, unseren positiven Trend der vergangene Wochen fortzusetzen, das bedeutet, das zu tun, was erforderlich ist, um das Spiel zu gewinnen. Wir brauchen Reife in bestimmten Spielphasen und defensiv erhöhte Aufmerksamkeit, um die Flanken und die langen Bälle zu klären", erklärte Matarazzo, "und das Chaos immer wieder klären, das entsteht bei ihrem Spiel und natürlich unser eigenes Offensivspiel aufziehen."

Da muss wieder viel zusammenpassen gegen die nach dem Trainerwechsel unter dem neuen Coach Jess Thorup noch unbesiegten Augsburger. "Ein sehr unangenehmer Gegner, sie sind auch erfolgreich in den letzten drei Spielen mit sieben Punkten", erkennt Matarazzo, "sie haben viel neue Energie auf dem Platz, machen ansonsten gar nicht so viel anders, vielleicht einige lange Bälle mehr und weniger einfache Ballverluste, aber sie bringen ihre Zweikampfstärke, ihre Energie und ihren Speed auf den Platz."

Nicht zurückkehren an seine alte Wirkungsstätte wird am Samstag der aus Augsburg geholte Mergim Berisha, der mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss ausfällt. Außerdem muss Hoffenheim weiter auch auf Florian Grillitsch (Oberschenkelprellung) und Pavel Kaderabek (Knöchel und Wadenbeinköpfchen) verzichten. "Sie kommen noch nicht infrage, auch bei Robert Skov (Achillessehnenpobleme) haben wir mit dem Spieler abgesprochen, kein Risiko einer schwereren Verletzung einzugehen und er deshalb pausiert, in der Hoffnung, dass er schnell wieder auf die Beine kommt", erläuterte Matarazzo.

Justvan wächst zu ernsthafter Alternative

Deswegen läuft es auf den beiden Außenpositionen wieder auf Marius Bülter und Ihlas Bebou hinaus - oder auf eine Überraschung. "Marius Bülter hat ein sehr gutes Spiel gemacht, offensiv wie defensiv gleichermaßen", legte Matarazzo noch ein Lob nach trotz des 2:3 gegen Leverkusen, "rechts haben wir Ihlas Bebou, aber auch Julian Justvan, der eine sehr gute Phase im Training hat und mir zeigt, dass er bereit ist für eine Nominierung, vielleicht sogar für ein Startelfdebüt." Zuletzt war es still geworden um den aus Paderborn geholten Neuzugang, der nun aber zu einer ernsthaften Alternative erwächst.

Offen ist noch, ob Andrej Kramaric nach seiner Zwangspause schon wieder fit genug für die Anfangsformation sein wird. "Er macht einen ordentlichen Eindruck im Training und ist auf einem guten Weg, hinzukommen, wo er schon mal war", so Matarazzo, "wir haben noch Trainingstage und dann setzen wir uns zusammen und entscheiden, ob er schon wieder bereit ist für die Startelf oder ob er wieder von der Bank kommt."