Schlägt gegen Leipzig Ilsankers Stunde?

Stefan Ilsanker spielt in dieser Saison bislang nur eine Nebenrolle. Ändert sich das gegen Leipzig? Vergangene Saison spielte der Routinier gegen seinen Ex-Klub (2015-20) zweimal groß auf. Trainer Oliver Glasner stellt ihm einen Einsatz in der Startelf in Aussicht.

Die Saison ging für Ilsanker wie für alle anderen Frankfurter denkbar schlecht los. Gegen Dortmunds Offensivmaschinerie sah beim 2:5 am 1. Spieltag insbesondere auch "Ilse" alles andere als gut aus. Der 32-Jährige kam anschließend über einen Monat überhaupt nicht mehr zum Einsatz, nur ein weiteres Mal tauchte er in der ersten Elf auf: beim 2:1-Sieg in München. "Da hat er sehr gut gespielt", lobt Glasner. Als Turm in der Schlacht schwang sich Ilsanker in der Tat zum besten Verteidiger in diesem Spiel auf (kicker-Note 2,5). Trotzdem kam er seither nicht mehr zum Zug.

Ilsanker dürfte gegen die Ex-Kollegen besonders heiß sein

Am Samstag gegen Leipzig sei Ilsanker "klar ein Kandidat für die erste Elf", erklärt Glasner auf Nachfrage. Doch er verweist auch auf die nicht zuletzt medial geforderte "Konstanz in der Mannschaft, bei der Aufstellung" und fragt: "Muss man immer rotieren?" Es sei gut, eine Formation einspielen zu können. In Bochum (0:2) schickte er deshalb die gleiche Elf wie gegen Olympiakos Piräus (3:1) aufs Feld. Klar ist allerdings auch, dass Ilsanker gegen seine Ex-Kollegen ganz besonders heiß sein dürfte. Vergangene Saison hatte der resolute Zweikämpfer in beiden Partien gegen Leipzig einen großen Anteil daran, dass Frankfurt dem Favoriten jeweils ein 1:1 abtrotzte.

Lammers dürfte Paciencia ersetzen

Eine personelle Änderung wird Glasner auf jeden Fall vornehmen müssen, da Stürmer Goncalo Paciencia wegen einer Oberschenkelverletzung bis zur Länderspielpause nicht mehr zur Verfügung steht. Für den Portugiesen dürfte Sam Lammers in die Elf rücken.

Spannend bleibt die Besetzung der rechten Seite, wo Almamy Toure zwar gegen Piräus stark spielte, gegen Hertha BSC und in Bochum bei zwei Gegentoren aber ziemlich alt aussah. Die großen Leistungsschwankungen scheint der Franzose nicht in den Griff zu bekommen. Für Glasner stellt sich die Frage, ob er Toure gegen Leipzig noch eine Chance gibt oder jetzt schon reagiert. In Erik Durm, Danny da Costa und Timothy Chandler stehen ihm drei Alternativen zur Verfügung, wobei Durm bei einem Wechsel aktuell die besten Karten haben dürfte.

Rode wird geschont

Keine Option ist Sebastian Rode, der zuletzt zweimal als Joker zum Zug kam. Der Kapitän ist nach einer Knie-OP im August noch nicht wieder bei 100 Prozent und wird am Samstag geschont. Glasner plant den Mittelfeldspieler erst wieder für die Partie am kommenden Donnerstag in Piräus ein.