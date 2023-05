Schlägt die Stunde der Maple Leafs und Devils?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht es in den NHL Play-offs direkt weiter mit den Conference-Halbfinals. Eine Vorschau auf die zwei Serien im Osten ...

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

Die Ausgangslage

Mit einiger Mühe, aber letztlich dennoch recht souverän setzte sich Carolina in der ersten Runde gegen die New York Islanders mit 4:2 durch - und hat damit einige Tage Erholungspause mehr gegenüber dem kommenden Gegner. Denn New Jersey zog durch das 4:0 in Spiel sieben des "Hudson-River-Derbys" gegen die New York Rangers in der Nacht zum Dienstag erst als achtes und letztes Team ins Conference-Halbfinale ein.

Kurios: Der Play-off-Modus bringt mit sich, dass mit den Hurricanes und Devils die - nach dem Aus von Boston - beiden NHL-weit punktbesten Teams nach der Hauptrunde im direkten Duell aufeinandertreffen. In der Hauptrunde trennte nur ein einziger Zähler beide Teams in der Metropolitan Division, sodass Carolina nun Heimrecht hat.

Die Historie

Die vier Hauptrundenvergleiche teilte man sich auf, die ersten beiden gingen an Carolina (4:1, 5:4 n.P.), die folgenden beiden an New Jersey (5:3, 3:0).

In den Play-offs treffen beide Teams bereits zum fünften Mal aufeinander. 2001 gewannen die Devils auf dem Weg ins Finale mit 4:2, schon ein Jahr später folgte die Revanche: Carolina gewann 2002 mit 4:2 in Runde eins, ehe die Hurricanes ebenfalls bis ins Finale vorstießen. 2006 traf man erst in der zweiten Runde aufeinander, wieder gewann Carolina, das letztlich sogar den bislang einzigen Stanley-Cup-Sieg der Franchise-Geschichte holte. Das letzte - und bislang engste - Aufeinandertreffen fand 2009 statt. Zum dritten Mal in Folge hieß der Sieger Carolina (4:3 in Runde eins).

Das Personal

Als seien die Hurricanes mit den langfristigen Ausfällen von Andrei Svechnikov und Max Pacioretty (beide Saisonende) nicht schon genug gebeutelt, zog sich mit Teuvo Teräväinen in der ersten Runde ein weiterer wichtiger Stürmer bei einem geblockten Schuss einen Handbruch zu und fällt daher erst einmal aus.

Trotz der kräfteraubenden Serie gegen die Rangers können die Devils dagegen voraussichtlich ohne Ausfälle in die zweite Runde starten.

kicker-Tipp

Carolina hatte mehr Zeit zur Erholung, doch die jungen Devils starten mit der Euphorie des Erstrundenerfolgs nach 0:2-Serienrückstand in Runde zwei. Hinzu kommt die Verletzungssituation in der Hurricanes-Offensive, die letztlich zum Zünglein an der Waage werden könnte. New Jersey setzt sich mit 4:2 durch.

Bann gebrochen: Die Maple Leafs bejubeln den Serien-Sieg gegen Tampa Bay. IMAGO/USA TODAY Network

Toronto Maple Leafs - Florida Panthers

Die Ausgangslage

Es ist vollbracht. Die Maple Leafs beendeten durch das Tor von Kapitän John Tavares in der 65. Minute zum 2:1-Erfolg nach Overtime in Spiel sechs gegen den Tampa Bay Lightning ihren Erstrundenfluch nach 19 Jahren. Die Panthers wiederum sorgten ihrerseits für eine der größten Sensationen der NHL-Play-off-Geschichte und warfen nach 1:3-Serienrückstand den großen Stanley-Cup-Favoriten Boston Bruins nach dessen Rekordsaison aus dem Rennen.

In der Hauptrunde hatte sich Florida, das 2022 selbst - wie nun Boston - noch die Presidents' Trophy als bestes Hauptrunden-Team geholt hatte, gerade noch mit Ach und Krach mit nur 92 Punkten als schwächstes aller 16 Play-off-Teams qualifiziert. Toronto rangierte in der Atlantic Division dagegen mit satten 19 Punkten mehr auf Rang zwei.

Die Historie

Die Hauptrunde zwischen beiden Teams war eine enge Angelegenheit. Denn drei der vier Duell wurden erst in der Overtime entschieden. Drei der vier Spiele gewann Toronto, das letzte erst am 11. April. Der Torschütze in der Overtime hieß auch dort Tavares, ebenfalls in Minute 65.

Das Personal

Beide Teams gehen weitgehend fit in die zweite Runde. Bei den Maple Leafs nahm auch Keeper Matt Murray nach Gehirnerschütterung wieder regulär am Training teil. Mit Ryan Lomberg müssen die Panthers auf einen Zwei-Wege-Stürmer verzichten, der nach Verletzung in Runde eins vorerst ausfällt.

kicker-Tipp

In Sachen Offensive steht Florida den Maple Leafs in nichts nach, hat unter anderem mit Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov oder Overtime-Held Carter Verhaeghe wie Toronto mehrere hochkarätige Akteure. Defensiv präsentierten sich die Maple Leafs allerdings im Saisonverlauf reifer - und zieht daher auch mit 4:2 ins Conference-Finale ein.