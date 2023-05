"Schizophrene Gedanken" - Wiesbaden zwischen Stolz und Enttäuschung

Der SV Wehen Wiesbaden kam in Unterzahl bei der SV Elversberg zurück und sicherte sich einen Punkt. Dennoch droht das Abrutschen auf Platz sechs. Markus Kauczinski fühlte sich vom Schiedsrichter benachteiligt und lobte die "mega Moral" seiner Mannschaft.

Der SV Wehen Wiesbaden kämpfte sich bei der SV Elversberg in Unterzahl zurück und nahm dem Spitzenreiter beim 1:1 noch einen Punkt ab. Doch während die Elversberger den quasi sicheren Aufstieg feierten, konnten sich die Gäste über die starke Leistung nicht wirklich freuen. Osnabrück zog parallel vorbei, Dresden und Saarbrücken können noch nachziehen. In diesem Fall hätte der SVWW den Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand.

"Das sind dann schon schizophrene Gedanken", erklärte Sascha Mockenhaupt nach der Partie gegenüber "MagentaSport". "Auf der einen Seite, klar, wenn man ein Mann weniger ist und dann noch ein Unentschieden holt, gegen eine Mannschaft, die die ganze Saison über einen guten Fußball gespielt hat, dann muss man eigentlich froh sein", betonte der Verteidiger. "Auf der anderen Seite kenne ich auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen."

Mockenhaupt: "Wir sind noch dabei"

Dennoch wusste auch der Routinier: "Es ist noch nichts verloren." Schließlich muss die Konkurrenz aus Dresden und Saarbrücken die eigenen Aufgaben erst lösen. "Es war klar, dass es bis zum Ende extrem spannend wird und auch, dass an diesem Spieltag keine Entscheidung fällt. Wir sind noch dabei und nächsten Spieltag werden wir alles geben."

Sein Trainer Markus Kauczinski gab sich optimistisch. "Wir wissen noch nicht, ob das zu wenig ist. Wir sind noch mittendrin. Es sind morgen noch Spiele. Der Punkt kann am Ende sehr, sehr wichtig sein, daher müssen wir jetzt erstmal stolz sein, dass wir lange Zeit in Unterzahl ein 1:1 geholt haben", fasste der Coach zusammen, der die "mega Moral" seiner Mannschaft lobte.

"Ein paar unglückliche Entscheidungen gegen uns"

Der 53-Jährige, der auch die Gelbe Karte sah, in der Szene nach eigenen Angaben aber nicht selbst meckerte, haderte mit "ein paar unglücklichen Entscheidungen" gegen seine Mannschaft. "Wir fühlen uns benachteiligt, aber da können wir uns jetzt auch nichts von kaufen." Auch die Rote Karte sei "ärgerlich" - Max Reinthaler hatte Luca Schnellbacher als letzter Mann festgehalten und flog zu Recht vom Platz. "Aber egal, die anderen Jungs, die reingekommen sind, haben es toll gemacht."

Unabhängig von dem Ausgang der noch ausstehenden Partien am 37. Spieltag ist klar, dass die Wiesbadener im Aufstiegsrennen bleiben. "Jetzt haben wir in der nächsten Woche ein Endspiel", so Kauczinski. Zuhause geht es am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Halleschen FC, der sich mit einem 2:0 über Rot-Weiss Essen retten konnte.