Schiri-Wechsel sorgt für minutenlange Unterbrechung in Nürnberg

Die Zweitliga-Partie zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf musste am Samstag minutenlang unterbrochen werden. Anlass war die Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel.

26 Minuten waren in einem bis dahin sehr taktisch geprägten Spiel zwischen Nürnberg und Düsseldorf absolviert, als Referee Richard Hempel - der jüngste Referee in der 2. Liga - die Partie plötzlich unterbrach und mit langsamen Schritten zur Seitenlinie ging. Dort wollte er nicht etwa ein ernstes Wörtchen mit einem der beiden Trainer sprechen. Vielmehr bat der 26-Jährige um eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung der Gäste an seiner Wade, die ihm offenbar zuvor Probleme bereitet hatte.

Schnell stand fest: Hempel konnte nicht weitermachen, ein Schiedsrichter-Tausch musste her. Der Unparteiische beorderte daraufhin beim Stand von 0:0 alle Spieler in die Kabinen, um einen Wechsel innerhalb des Gespanns vorzubereiten. Der vierte Offizielle Assad Nouhoum sollte zwar die Spielleitung übernehmen, musste sich dafür bei kalten Temperaturen in Nürnberg erst richtig warmmachen und vor allem für die volle Einsatzfähigkeit des VAR und zum Austausch mit den Assistenten Tobias Schultes und Eric-Dominic Weisbach verkabeln lassen.

Erster Zweitliga-Einsatz für Nouhoum

Während sich beide Fanlager die Zeit mit Hüpf- und Gesangseinlagen vertrieben, kehrten die Spieler nach etwa sechs Minuten in den Kabinen auf den Platz zurück und machten sich dort wieder warm. Wenig später folgte auch Nouhoum mit breiten Grinsen. Während Hempel an der Seitenlinie als Vierter Offizieller fungierte und von den Trainern herzlich begrüßt wurde, setzte Nouhoum die Partie nach rund zehnminütiger Unterbrechung fort.

Für den 29-Jährigen aus dem Landesverband Bayern war es der erste Einsatz auf Zweitliga-Ebene überhaupt. In der laufenden Saison hatte der gebürtiger Fürstenfeldbrucker bislang nur fünf Drittliga- und sieben Regionalliga-Partien geleitet.

Erst vor einer Woche war es in der Bundesliga zu einem vergleichbaren Fall gekommen. Schiedsrichter Felix Brych hatte bei der Partie zwischen Frankfurt und Stuttgart (1:2) zur Pause wegen eines Kreuzbandrisses verletzungsbedingt aufgeben müssen - und das ausgerechnet in seinem Rekordspiel.