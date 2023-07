Schiri-Trainingslager in Kaiserau: Vorbereiten auf die Drittliga-Neuerung

Insgesamt 59 Referees aus der 2. und 3. Liga haben sich in einem Trainingslager auf die neue Saison vorbereitet. Die größte Änderung kommt auf die Beteiligten in der 3. Liga zu.

Nicht nur die Klubs halten vor der neuen Saison die üblichen Trainingslager ab, sondern auch die Schiedsrichter. In Kaiserau bereiteten sich in den vergangenen Tagen insgesamt 59 Referees und Assistenten aus der 2. und 3. Liga vor, wobei sich beide Gruppen in zwei Tagen überschnitten.

Nach DFB-Angaben stand dabei insbesondere die Kommunikation im Mittelpunkt - sowohl innerhalb der Schiedsrichter-Teams als auch gegenüber Spielern und Teamoffiziellen. Dazu gab es auch Vorträge von Oliver Ruhnert, dem Geschäftsführer von Champions-League-Teilnehmer Union Berlin, U-18-Nationaltrainer Hanno Balitsch oder DFB-Lehrwart Lutz Wagner.

Außerdem wurde über die Regeländerungen zur neuen Saison gesprochen und natürlich die wichtigste Änderung in der 3. Liga: Auch dort ist künftig ein Vierter Offizieller im Einsatz. Florian Meyer, der Sportliche Leiter 3. Liga, lobte den "hervorragenden Teamspirit" in der neuformierten Gruppe der Drittliga-Schiedsrichter.

"Respektvoll, offen, freundschaftlich, fair"

Auch Rainer Werthmann, Meyers Pendant in der 2. Bundesliga, zeigte sich zufrieden. "Die Aktiven gehen sehr respektvoll, offen, freundschaftlich und fair miteinander um, gönnen einander den Erfolg. Das ist nicht selbstverständlich." Besonders froh sei er darüber, "dass alle Teilnehmer die Leistungsprüfung wirklich überzeugend bestanden haben. Wir hatten eine gute Saison, es gibt aber noch Luft nach oben. Wir wollen unsere Spiele noch sauberer über die Bühne bringen. Die Unterstützung durch den VAR soll möglichst selten notwendig werden."

Zur neuen Saison stiegen in der 2. Bundesliga Tom Bauer, Richard Hempel und Patrick Schwengers auf. In der 3. Liga sind in Daniel Bartnitzki, Leonidas Exuzidis, Felix Prigan, Timon Oliver Schulz, Felix Weller, Jarno Wienefeld und Tobias Wittmann sieben Schiedsrichter und Fabienne Michel eine Schiedsrichterin neu dabei.