Schiri Harald Lechner stellt den Stuchlik-Rekord ein

5. Alexander Harkam (201 BL-Spiele)

Der Grazer Justizwachebeamte pfeift am Sonntag sein zweites Wiener Derby in Serie. Seit 2010 hält er einen ganz besonderen Rekord, als er im Spiel Wr. Neustadt gegen LASK vier Elfmeter in einer Halbzeit pfiff und dazu noch zwei Rote Karten (an Leonhard Kaufmann bzw. Pablo Chinchilla) verteilte. GEPA pictures