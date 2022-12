Schiri-Experte Meier im Interview: "Lass die Schiedsrichter grätschen"

Der frühere schweizerische Top-Schiedsrichter Urs Meier (63) - WM 1998 und 2002, EM 2000 und 2004, 42-mal Champions League - plädiert für professionellere Abläufe bei den Bundesliga-Referees und erklärt ein Modell mit konkreten Inhalten.

Woran hakt es bei den deutschen Schiris, Herr Meier?

Die meisten Fehler entstehen aus Entscheidungen, bei denen man merkt, dass zum Teil Fußballverständnis fehlt. Das ist aber nötig, um etwa zu erkennen, was die Absicht einer bestimmten Handlung auf dem Platz ist. Was ist eine natürliche Bewegung, was nicht, vor allem beim Handspiel? Daran muss mehr gearbeitet werden. Zudem hört man oft den Vorwurf, dass sie zu uneinheitlich entscheiden. Die Schiris müssen berechenbarer werden, ihre Linien angleichen.

Wie kann das gelingen?

Die Strukturen müssten professioneller werden und die Schiedsrichter das 19. Team sein, mit allem, was dazugehört: Trainer, Co-Trainer, Physiotherapeuten, Psychologen, Training, Analysen - nicht nur in den zwei Trainingslagern pro Jahr.

Bedeutet konkret?

Am Montag sollten sich alle Schiedsrichter und VAR in Frankfurt am DFB-Campus treffen und den Spieltag aufarbeiten. Sie müssen sich die relevanten Szenen anschauen, diskutieren und erkennen, in welchen Bereichen sie sich annähern müssen in den Auslegungen. Die Sportliche Leitung sollte jeweils ihre Leitlinie kommunizieren. Die sollte sich generell an der der UEFA orientieren, damit es weniger Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Spielen gibt. Bei diesem Thema haben aber auch UEFA und FIFA großen Nachholbedarf.

Welchen?

Sie könnten viel mehr Szenen und die dazugehörigen Einordnungen online stellen, damit man die Leitlinie auf der ganzen Welt nachvollziehen kann. Es muss da klare Urteile und Begründungen geben. Diesen Service sollte auch der DFB nach jedem Spieltag liefern, um Transparenz und Klarheit hinsichtlich der größten Aufregerszenen zu schaffen.

Wann stört ein Angreifer einen Torhüter? Das musst du im ersten Schritt nicht mit Schiedsrichtern diskutieren. Woher sollen sie das wissen, wenn sie nie im Tor standen? Urs Meier

Auf welche Weise würden Sie am Fußball-Verständnis arbeiten?

Eine Option ist es, strittige Szenen zusammen mit einem ehemaligen Profi aufzuarbeiten. Ein Ex-Stürmer könnte mit seiner Erfahrung bei Strafstoß-Szenen helfen: Was ist elfmeterwürdig, was nicht? Man könnte lernen, auf was genau er achtet. Dieselben Szenen kannst du auch mit einem Ex-Torwart durchgehen. Das kann zu einem Aha-Effekt bei Schiedsrichtern führen. Die sind oftmals der falsche Ansprechpartner.

Für was?

Zum Beispiel die Frage: Wann stört ein Angreifer einen Torhüter? Das musst du im ersten Schritt nicht mit Schiedsrichtern diskutieren. Woher sollen sie das wissen, wenn sie nie im Tor standen? Ehemalige Keeper können wertvolle Hinweise beisteuern.

Was soll nach dem gemeinsamen Montag in Frankfurt folgen?

Montags ist es das Ziel, die Spiele durch Aufarbeitung aus den Köpfen und durch Regeneration aus den Körpern zu bringen. Am Dienstag geht es um Praxistraining auf dem Platz, sowohl für die Rolle als Schiri als auch die als Spieler, um ein besseres Verständnis für Bewegungen zu erreichen.

Ein Mann mit viel Erfahrung: Urs Meier durfte auch international große Spiele leiten.

Fußballkompetenz steigern durch Fußballspielen also?

Genau, zumindest durch manche Übungen, damit das Verletzungsrisiko überschaubar bleibt. Lass die Schiedsrichter Kopfbälle machen oder grätschen. Das wird gefilmt und hinterher zeigst du ihnen, was ihre Arme und Hände bei diesen Aktionen machen. Wenn man sich selbst sieht und spürt, hat man ein größeres Verständnis für Spieler. Wenn du dich schnell umdrehst, fliegen eben die Arme seitlich weg, das ist eine natürliche Rotationsbewegung. All solche Dinge steigern die Fußballkompetenz und damit die Entscheidungsqualität. Die kann auch gezielt trainiert werden, wenn U-19- oder U-21-Teams Trainingsspiele machen. Oder Standards ausführen und mit Regelübertretungen beauftragt werden, von denen der Schiedsrichter vorher nichts weiß, sie aber erkennen soll. Auch davon wird eine Videoanalyse gemacht.

Wie geht das Programm weiter?

Zusätzlich gibt es am Dienstag noch ein Fitnesstraining, am Mittwoch etwa noch eine intensive Ausdauereinheit und die ausführliche Vorbereitung des nächsten Spiels anhand von Videos, Statistiken und Informationen. Dann ist Heimreise. Schiris, die unter der Woche international pfeifen, müssen eventuell schon am Montag los. Für die Zeit bis zum nächsten Einsatz kriegen alle Trainings- und Vorbereitungspläne.

Bundesliga-Schiedsrichter müssen ihr Profil schärfen als Führungskräfte auf höchster Ebene und parallel zur aktiven Zeit ihre Kompetenzen erweitern. Urs Meier

Dieser Hauptberuf funktioniert so nur während der aktiven Laufbahn, die bisher hierzulande mit 47 endet. Was ist mit der Zeit danach?

Wenn die Schiedsrichter im Alter von um die 50 aufhören, sobald die Leistung nicht mehr passt, sollen sie nicht ins dunkle Tal hinabsteigen müssen. Sondern gut für einen Anschlussjob vorbereitet sein - ob bei den Medien, als Vortragsreisende, im Verkauf, Außendienst oder Management verschiedener Branchen. Bundesliga-Schiedsrichter müssen ihr Profil schärfen als Führungskräfte auf höchster Ebene und parallel zur aktiven Zeit ihre Kompetenzen erweitern. Solche Persönlichkeiten sind in der freien Wirtschaft begehrt. Das könnte man in der beschriebenen Struktur neben der sportlichen und fachlichen Arbeit fördern.

