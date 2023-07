Schiri-Ärger inklusive: Djokovic überwindet Sinner und steht im Wimbledon-Finale

Nummer 2 gegen 8 - das erste Halbfinale der Herren versprach Top-Tennis am Freitag. Das war auch teilweise der Fall, vor allem weil sich Jannik Sinner im dritten Satz steigerte. Am Ende setzte sich aber Novak Djokovic durch und steht mal wieder im Endspiel.

Vor einem Jahr hatte sich Jannik Sinner an gleicher Stelle Novak Djokovic in fünf Sätzen beugen müssen, nun erhielt der Südtiroler im Halbfinale die Chance auf Revanche. Der Italiener legte aber keinen guten Start hin, eine missglückte Vorhand führte direkt zum frühen Break. Für Djokovic lief es anfangs auch recht zäh, doch der erfahrene Serbe spielte clever, wartete immer wieder auf Fehler des risikobereiteren Sinner, der den Durchgang schlussendlich 3:6 verlor.

Den Start in Satz zwei verkorkste die Nummer 8 der Welt ebenfalls, kassierte abermals das frühe Break und lag etwas später dann auch 0:2 nach Sätzen in Rückstand. Kurios: Beim Stand von 2:1 für den "Djoker" hatte Schiedsrichter Richard Haigh aus England dem Serben zunächst einen Punkt abgenommen, weil dieser bei einem Schlag einen Punkt offenbar zu früh bejubelt und damit seinen Gegner irritiert hatte.

"Nole" selbst war anderer Meinung, da er sich beschwerte und betonte, es wäre lediglich ein lautes Stöhnen während des Schlages gewesen. "Vielleicht war es ein zu lang gezogenes Stöhnen", gestand der Routinier nach dem Match und gab zu, dass ihn das nervös gemacht hatte, denn: "So etwas kann ein ganzes Match beeinflussen." Im selben Spiel wurde Djokovic auch noch ermahnt, weil er sich zu viel Zeit beim Aufschlag genommen hatte. Am Ende ging es aber gut für den Belgrader.

Sinner steigert sich in Satz drei

Dem in Wimbledon seit 2017 ungeschlagenen Serben dürfte das nach dem Satzgewinn in seinem zwölften Wimbledon-Halbfinale egal gewesen sein. Satz drei war dann auf sehr rutschigem Rasen - in London regnete es, das Dach war deshalb geschlossen - eine richtig knappe Kiste, denn Sinner steigerte sich, spielte nun mit noch mehr Risiko und war einfach viel besser unterwegs.

Der 21-jährige Italiener musste zwar früh drei Breakbälle abwehren, erwies sich danach aber als sehr stabil und bekam dann auch noch Satzbälle. Djokovic ärgerte sich in dieser Phase über das Publikum, dass einen misslungenen ersten Aufschlag des Serben frenetisch bejubelt hatte. Kurz darauf spielte der 36-Jähriger aber seine Klasse aus und brachte sein Service schließlich durch.

Es war klar, dass es knapp und hart werden würde. Novak Djokovic

Die Entscheidung in Satz drei fiel im Tiebreak - und Djokovic wirkte nicht so stabil wie gewohnt, hatte auch offensichtlich Probleme mit den Kontaktlinsen. Sinner servierte seinerseits sehr zwar gut, war in den entscheidenden Situationen aber zu ungeduldig und sah sich plötzlich mit zwei Matchbällen gegen sich konfrontiert. Djokovic nutzte gleich den ersten, weil Sinner eine Rückhand ins Netz donnerte.

"Es war klar, dass es knapp und hart werden würde", sagte Djokovic nach seinem 34. Wimbledon-Sieg in Serie und verwies darauf, dass es gegen "einen den besten Spieler der Welt auch anders hätte laufen können". Scherzhaft ergänzte er, dass er froh sei, "Teil dieser neuen Generation zu sein".

Der serbische Ausnahmespieler steht damit zum 35. Mal in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Finale, 23 davon hat er gewonnen, sieben in Wimbledon, zuletzt viermal in Folge. Am Sonntag geht es für ihn nun entweder gegen den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz (Spanien) oder den Russen Daniil Medvedev, die Nummer drei der Welt.