Schipplock und Polster dürfen hoffen

Stuttgart sucht angesichts der akuten Verletzungsmisere einen neuen Stürmer. Kein einfaches Unterfangen. Trainer Pellegrino Matarazzo ist zwar optimistisch, hat aber mit Manuel Polster und Sven Schipplock bereits zwei Alternativen vom VfB II in den Profikader geholt.

Am heutigen Donnerstag lag Sasa Kalajdzic als aktuellstes Verletzungsopfer unter dem Messer. Der Stuttgarter Torjäger unterzog sich der nötigen Schulteroperation und wird mindestens bis Jahresende ausfallen. Um die vielen Ausfälle, die die Schwaben im Angriff zu beklagen haben, etwas zu kompensieren, wird nach Verstärkung gesucht. Ein schwieriges Unterfangen, das bisher keine absehbare Verpflichtung verspricht. "Ich schließe nicht aus, dass noch jemand kommt", erklärt Matarazzo. "Aber es gibt noch nichts Offizielles zu erzählen. Es ist nicht einfach, wenn man so kurz vor Ende des Transferfensters steht und finanziell eingeschränkt ist. Aber ich bin sehr optimistisch, dass wir gute Entscheidungen treffen werden."

Trotzdem wurden in dieser Woche zwei Angreifer aus der Regionalliga-Mannschaft des VfB II zu den Profis befördert: Sven Schipplock (32) und Manuel Polster (18). Ob einer oder sogar beide womöglich gegen Freiburg einen Platz im Kader zugesprochen bekommen, sei nicht geklärt. "Wir haben noch zwei Tage Training bis dahin", so Matarazzo. "Da ist noch nichts entschieden."

Matarazzo über Polster: "Noch ein bisschen wild"

Der mit 181 Bundesligaeinsätzen erfahrene Schipplock und Jungprofi Polster dürfen sich jedenfalls Hoffnungen machen. "Wir sehen in Manuel viel Potenzial", erzählt der VfB-Cheftrainer. "Er hat Geschwindigkeit und einen guten Schuss." Allerdings seien die Anlagen des 18-Jährigen "technisch, taktisch und koordinativ noch ein bisschen wild. Aber er macht einen guten Eindruck". Was auch für dessen Kollegen aus der 2. Mannschaft gilt: "Ich konnte Sven erst jetzt richtig kennenlernen. Er ist sehr aufgeschlossen. Es macht ihm Spaß, bei uns zu sein", so Matarazzo, der vor allem die Einstellung des Ex-Profis hervorhebt. "Er gibt Vollgas, läuft gut an, bringt seine Mentalität rein." George Moissidis