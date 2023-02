Schindzielorz: "Wir sollten aufhören, davon zu reden"

Vier Spiele in der Rückrunde, nur ein Pünktchen bei Schlusslicht Schalke (0:0). Beim VfL Wolfsburg setzt sich mit dem 0:3 gegen RB Leipzig der Negativtrend fort, der Traum von Europa gerät in Gefahr. Von dem will Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ohnehin erst einmal nichts mehr hören.

VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz ist noch ohne Sieg im neuen Job. IMAGO/Team 2