Schindzielorz: "Schreibmaschine" statt "Nähmaschine"

Nach dem Abschied Jörg Schmadtkes sollen neue Köpfe die Geschicke bei den Niedersachsen weiterführen: Marcel Schäfer als Nachrücker in der Geschäftsführung und dazu ein alter Bekannter, der aus Bochum zurückkehrt.

Nahm am Freitag seine Arbeit in Wolfsburg auf: Sebastian Schindzielorz. Getty Images

In seiner aktiven Karriere verdiente er sich einst den Spitznamen "Nähmaschine", weil er im Mittelfeld fast im Stakkato mit viel Fleiß jeden Quadratmeter Rasen beackerte. Inzwischen ist Sebastian Schindzielorz seit geraumer Zeit unter die Sportfunktionäre gegangen. Am Freitag wurde er offiziell als neuer Sportdirektor in Wolfsburg vorgestellt.

Von einem zum anderen VfL, nach acht Jahren in Bochum, wo er einst auch als Jugendspieler seine Karriere begonnen und später bis zum Geschäftsführer Sport bei den Westfalen weitergeführt hatte. "Geht man als Geschäftsführer weiter oder ist man offen für die zweite Reihe?", habe er sich gefragt, als im Herbst die Anfrage jenes Klubs kam, bei dem er zwischen 2008 und 2013 in der U 23 (zudem mit zehn Einsätzen in der Bundesliga) seine Karriere hatte ausklingen lassen. "Ich habe gesagt: Okay, die Sportdirektorenrolle ist für mich denkbar, wenn ich einen Bezug zum Standort und zur Geschäftsführung habe. Und das ist für mich in Wolfsburg gegeben, ich habe hier eine wunderbare Zeit gehabt und nie richtig den Kontakt hierher abreißen lassen." Beide Kinder des heute 44-Jährigen kamen in der Stadt des Automobils zur Welt, mit Marcel Schäfer verbindet Schindzielorz schon aus früheren Zeiten eine enge Beziehung.

Gefühl für die Region ist ein entscheidender Faktor

Konstellationen, die Frank Witter nach dem freiwilligen Ausscheiden des bisherigen Sport-Geschäftsführers Jörg Schmadtke und dem Aufrücken Schäfers in dessen Position positiv in die Zukunft blicken lassen. "Wir haben den Abschluss einer Ära", so der Aufsichtsratsvorsitzende des VfL mit Verweis auf "eine intakte Mannschaft und einen zukunftsfähigen Kader", den Schmadtke hinterlassen habe. "Das ist der Ball, den die Kollegen aufnehmen." Neue Köpfe sollen die Geschicke des Klubs nun lenken. Dass sowohl bei Schindzielorz als auch bei Schäfer eine hohe Identifikation mit dem Klub und der Stadt besteht, sieht Witter als zusätzlichen Faktor. "Das ist wertvoll. Es ist eine besondere Region. Wir haben die Nähe und den Einfluss des Volkswagenkonzerns, der ein wesentlicher Teil des Sponsorings ist. Viele Menschen arbeiten für Volkswagen oder sind indirekt davon abhängig. Der Konzern hat gewisse Spielregeln. Es ist wichtig, das zu kennen und ein Gefühl dafür zu haben, wie die Menschen hier ticken. Das Wichtigste aber ist, dass Marcel und Sebastian sich intensiv ausgetauscht haben, wie es funktionieren kann."

Stolz und dankbar zeigt sich Marcel Schäfer, nun als neuer Geschäftsführer, den Weg, den er und Schmadtke seit 2018 eingeschlagen hatten, mit einem neuen Sportdirektor fortsetzen zu können - und mit einem neuen Team, aus dem heraus auch der seit langer Zeit erfolgreiche Frauenfußball des Klubs gemanagt wird.

Wichtig ist, dass man inhaltlich auf einer Linie liegt. Sebastian Schindzielorz über die Zusammenarbeit mit Marcel Schäfer.

"Wichtig ist, dass man inhaltlich auf einer Linie liegt", schickt Schindzielorz, der nun anstelle von Schäfer an Spieltagen auf der Bank, nahe an der Mannschaft, Platz nehmen wird, seiner Arbeit voraus. Konkrete, erst recht hochtrabende Ziele werden vorsichtig-zurückhaltend formuliert, mit "Demut und großem Ehrgeiz", so Aufsichtsrat Witter. "Wir wollen weiterhin eine schlagkräftige Truppe in die Bundesliga und alle Wettbewerbe schicken. Eine, die die DNA dieses Standorts lebt. Natürlich ist es unser Ziel und unser Anspruch, international zu spielen. Dafür wollen wir junge, hungrige und entwicklungsfähige Spieler verpflichten", so Schäfer.

Mehr als "nur" mithelfen soll dabei nun Sebastian Schindzielorz - umtriebig auch am Schreibtisch, wie man ihn als "Nähmaschine" in kurzen Hosen kannte. "Wie damals auf dem Platz ist es auch jetzt meine absolute Überzeugung, dass alles über die Bereitschaft, den Fleiß, harte Arbeit und Mentalität geht. Das ist die Basis, das habe ich immer versucht, so zu leben - als aktiver Spieler und jetzt auch im Büro", betont der Neue und fügt schmunzelnd hinzu: "Vielleicht heißt es dann demnächst ,Schreibmaschine‘ statt ,Nähmaschine‘ über mich…"