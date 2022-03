Schindzielorz: "In die Welt transportieren, wie hier Fußball gelebt wird"

Im eigenen Stadion legte der VfL Bochum in dieser Saison schon einige Favoriten aufs Kreuz. Vor dem Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg am Mittwoch wundert sich Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz aber über atmosphärische Störungen auf den Rängen.

Eigentlich ist alles angerichtet für einen großen Fußball-Abend an der Castroper Straße. "Wir sind eine Heimmacht, das wollen wir auch gegen Freiburg unter Beweis stellen", fordert Trainer Thomas Reis. In der Liga gab es einen wenn auch glücklichen 2:1 Sieg gegen Freiburg, nun will der VfL den Gegner auch im Pokal mit großer Leidenschaft aus dem Weg räumen.

Zu Hause hat der VfL immerhin furios die Bayern besiegt, hat Dortmund Paroli geboten und auch zuletzt trotz des 0:1 gegen RB Leipzig keineswegs enttäuscht. In diesem Spiel aber hatte Sebastian Schindzielorz eine gewisse Unruhe auf den Rängen ausgemacht, die so gar nicht zu der rundum positiven Stimmung und der Geschlossenheit zwischen Anhängern und Mannschaft passen will.

Schindzielorz: "Wir müssen weiter eine Gemeinschaft bilden, dann haben wir Erfolg"

"Wir müssen weiter eine Gemeinschaft bilden, dann haben wir Erfolg", findet der Ex-Profi. "Wenn wir das leben, dann erreichen wir auch unsere Ziele."

Sind bei einigen Zuschauern angesichts der kaum erwarteten Erfolge die Ansprüche zu sehr in den Himmel gewachsen? Wird der VfL ein Opfer des eigenen Erfolges? "Hier und da gab es beim Spiel gegen Leipzig ein Raunen im Stadion", hat Schindzielorz festgestellt, ohne aber weiter nach den Ursachen zu forschen. Denn insgesamt ist der Support der Bochumer Anhänger in der laufenden Saison vorbildlich und natürlich auch erforderlich, um die elfte Viertelfinal-Teilnahme im DFB-Pokal siegreich zu überstehen.

"Wir können am Mittwoch mit unseren tollen Fans zusammen etwas ganz Großes erreichen", findet Thomas Reis. Er widmet sich lieber dem rein sportlichen Ausblick, lobt die "fußballerisch sehr hohe Qualität" des Gegners und dessen hohes Pressing. "Spielst du dann zu viel klein-klein, dann kann das böse ausgehen", weiß der VfL-Coach.

Reis: "Sie haben schon 19 Tore nach Standards erzielt"

Speziell warnt er natürlich vor der ausgesprochenen Stärke der Freiburger nach ruhenden Bällen. "Sie haben schon 19 Tore nach Standards erzielt und mit Vincenzo Grifo natürlich einen ganz besonderen Spezialisten in ihren Reihen", so Reis. Seine Forderung: "Wir müssen vor allem bei den Standards mit Mann und Maus verteidigen."

Gerrit Holtmann, wegen muskulärer Probleme gegen Leipzig nur in der Schlussphase im Einsatz, könnte am Mittwoch wieder in der Bochumer Startelf auftauchen. "Möglich", so der VfL-Trainer, "dass die Mannschaft auf ein, zwei Positionen ein anderes Gesicht erhält."

Leichte Missstimmung hin oder her -ganz grundsätzlich freut sich Sebastian Schindzielorz natürlich darauf, dass sich der VfL am Mittwochabend unter Flutlicht einem Millionen-Publikum präsentieren kann. "Wir wollen", so der Sport-Vorstand, "in die Welt transportieren, wie hier Fußball gelebt wird."