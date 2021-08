Schindlers Premiere in der Startelf

Vor 20 Jahren scheiterte der damalige Bundesligist 1. FC Nürnberg in der ersten Pokalrunde am Fünftligisten SSV Ulm. Derzeit liegen "nur" zwei Ligen zwischen den Klubs, eine Wiederholung will die Mannschaft von Club-Trainer Robert Klauß verhindern. Als Warnung dienen Ulms Pokalergebnisse aus jüngster Vergangenheit.

Zwei Neuzugänge werden am Samstag (18.30) im Pokalspiel beim SSV Ulm ihre Pflichtspielpremiere für den 1. FC Nürnberg geben: Torwart Carl Klaus (27) erhält explizit in dieser Runde den Vorzug vor Christian Mathenia, in der Innenverteidigung ersetzt Christopher Schindler (31) Florian Hübner, dessen lädierte Schulter eine Pause verordnet bekommt. "Das sind logische Personalien", sagte Trainer Robert Klauß auf der Pressekonferenz am Donnerstag, daher habe er kein Problem damit, sie vorzeitig zu verkünden. Schindler musste sich nach einer schweren Knieverletzung erst heranarbeiten, der Einsatz in Ulm sei schon länger besprochen. Mittelfristig soll der Neuzugang aus Huddersfield eine Führungsrolle übernehmen.

Wechselgerüchte um fehlenden Hack

600 Club-Fans haben bereits eine Karte erstanden, nicht sehen werden sie Robin Hack, der sich nach einem Infekt im Aufbautraining befindet. Um den Offensivspieler ranken sich zudem Wechselgerüchte, laut BILD gilt Arminia Bielefeld als interessiert. "Wir gehen die Partie an, als sei es der dritte Ligaspieltag", sagt Klauß. Der DFB-Pokal sein ein "supercooler Wettbewerb" wegen der unterschiedlichen Gegner und Spiele. "Die erste Runde ist dazu da, sie zu überstehen", sagt er aus Trainersicht eines Profiklubs. Im vergangenen Jahr sei die Hürde mit RB Leipzig zu hoch gewesen, dieses Mal soll es mindestens die 2. Runde werden.

Das peinliche Aus vor 20 Jahren interessiert Klauß nicht, eher die jüngere Vergangenheit. "In Ulm sind namhafte Gegner ausgeschieden, das ist uns Warnung genug", verwies Klauß auf die Beispiele des Titelverteidigers Eintracht Frankfurt (2018) und Erzgebirge Aue (2020). "Das ist ein Top-Team aus der Regionalliga, wir gehen es wie ein Ligaspiel an." Auch deshalb sind, abgesehen von Klaus und Schindler, kaum größere Veränderungen in der Startelf zu erwarten.