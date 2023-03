Schindler nach Eigentor kritisch: "Muss ich besser machen, ganz klar"

Der 1. FC Nürnberg hat gegen Tabellenführer Darmstadt 98 verloren. Aufgrund der Situation beider Mannschaften war das vor der Partie denkbar - der Club ging aber aus einem äußerst bitteren Grund leer aus.

Gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga ein ganzes Spiel lang keinen Schuss auf das Tor zugelassen und doch verloren: Der Freitagabend beim FCN war am Ende ein bitterer. Nürnberg versuchte viel, es gelang wenig - ein Eigentor sorgte letztlich für die 0:1-Niederlage.

Die Niederlage ist richtig bitter. Christopher Schindler

Der Pechvogel des Abends ist Club-Kapitän Christopher Schindler, der eine Flanke von Lilien-Verteidiger Matthias Bader ins eigene Tor bugsierte, vorbei am sonst beschäftigungslosen Keeper Peter Vindahl. Schindler, nach Abpfiff von "fcn.de" zitiert, meint daher: "Die Niederlage ist richtig bitter."

Der Innenverteidiger spricht gar von einer "richtig guten" ersten halben Stunde der Nürnberger, auch wenn er selbst weiß, dass insgesamt zu wenig Gefahr vorne entfacht wurde, der Club sei lediglich "immer wieder gut vors Tor gekommen".

Schindler: "Ich denke bis zuletzt, dass 'Geisi' rankommt"

Für Gefahr sorgte Schindler zum Leiden der Seinen hinten. Zum Eigentor sagt der 32-Jährige: "In der Aktion sehe ich 'Geisi' (Johannes Geis, Anm. d. Red.) vor mir und denke bis zuletzt, dass er vielleicht rankommt. Dann mache ich einen falschen Schritt und der Ball schlägt genau im langen Eck ein." Insgesamt sei dies "bitter, das muss ich besser machen, ganz klar".

Besser wurde das Team jedoch ebenso nicht, "durch das Eigentor haben wir ein bisschen den Faden verloren". So auch nach Wiederanpfiff, "wenn man ehrlich ist, hatten wir dann nur noch eine Chance". Schindler hält den Finger in die Wunde und stellt klar: "Wenn wir noch einen Punkt hätten mitnehmen wollen, hätten wir uns noch die eine oder andere Chance mehr herausspielen müssen."

Spieler "sehr dankbar" für die Unterstützung der Fans

Immerhin: Die Zuschauer stehen weiter hinter dem abstiegsbedrohten Club, "die Fans honorieren, dass wir wieder mehr Fußball spielen", erklärt Schindler. "Ich glaube, sie haben heute gesehen, dass wir alles versucht und rausgehauen haben und haben uns deshalb bis zum Schluss unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar."

Dankbar dürften die FCN-Anhänger sicher aber auch wieder über wichtige Siege im Kampf um den Klassenerhalt sein, kommende Woche steht am Samstag gegen den KSC (13 Uhr) das dritte Heimspiel in Serie an. Zuvor steigt das Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart (18 Uhr), an das in Nürnberg zumindest am Freitagabend wohl noch wenige Akteure denken. Wenn zumindest eine der Partien gewonnen wird, dürfte die Stimmung in Mittelfranken jedoch wieder aufhellen.