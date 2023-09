Schindler: Mit der ganzen Familie zum Afrika-Cup

Kingsley Schindler hat Köln gen Samsunspor verlassen. Der Leistungsträger beim türkischen Aufsteiger freut sich auf die abermalige Nominierung für Ghanas Nationalelf.

Wenn etwas wirklich Wichtiges ansteht und man ist dabei, dann wird diese Sache gleich noch einmal so wichtig. Für die Nationalelf Ghanas steht die Entscheidung in der Qualifikation für die Afrika-Meisterschaft an und zwei Anrufe von Ghanas Trainerteam bestehend aus Didi Dramini und Chris Hughton sorgten in der vergangenen Woche für richtig gute Laune bei Kingsley Schindler - die Nominierung für die anstehenden Spiele der "Black Stars" war perfekt.

Der ehemalige Profi des 1. FC Köln - mittlerweile bei Samsunspor in der Türkei unter Vertrag - kann seine Gefühle kaum in Worte fassen: "Es ist für mich erneut eine unglaubliche Freude und wirklich eine riesige Ehre, im Aufgebot von Ghana zu stehen. Für mich war klar, dass ich auch bei Samsunspor vom ersten Tag an Gas geben will, um weiter für die Nationalmannschaft spielen zu können. Ich freue mich, die Jungs wieder zu sehen und hoffe, bei den beiden Spielen meinen Beitrag leisten zu können."

Die Konkurrenz wartet auf einen Ausrutscher

Zunächst steht für Ghana das letzte Gruppenspiel der Qualifikation zur Afrikameisterschaft auf dem Programm, im Baba Yara Stadion in Kumasi geht es gegen die Zentralafrikanische Republik. Mit einem Sieg wären die "Black Stars" durch, Tabellenführer sind sie mit neun Punkten, allerdings lauern Angola (8) und der Gegner vom Donnerstag mit sieben Punkten auf den Ausrutscher des WM-Teilnehmers.

Schindler, dessen Eltern aus Ghana stammen, kann auf lautstarke Unterstützung bauen: "Ganz besonders ist dieses Mal, dass mich meine Frau und meine Kinder begleiten werden. Bei den Spielen wird auch meine Familie aus Ghana dabei sein. Das macht das Ganze nochmal umso schöner."

Jedes Match ein besonderes Erlebnis

Seinen Wechsel aus der Bundesliga in die türkische SüperLig hat Schindler nicht bereut. "Ich wurde bei Samsunspor super aufgenommen und ins Team integriert. Ich soll hier ein wichtiger Baustein für die Mannschaft sein." Was gelingt, wie nicht nur die erneute Nominierung für die Nationalmannschaft belegt.

Bisher absolvierte er jede Minute für den Liga-Neuling, der es naturgemäß nicht einfach hat, sich zu behaupten: "Wir sind Aufsteiger und müssen unseren Platz in der Liga finden. Wir haben aber auf jeden Fall die Qualität, um hier zu bestehen und unsere Punkte zu holen."

Keine Umstellung benötigte er in Sachen Atmosphäre. Was er aus Köln gewohnt war, kriegt er in der Türkei verstärkt serviert: "Atmosphäre und Stimmung in den Stadien hier sind wirklich einmalig und sehr intensiv. Die Fans sind im positiven Sinne verrückt nach ihren Teams und unterstützen sie während den Spielen dementsprechend. Das macht jedes Match zu einem besonderen Erlebnis."

Am Donnerstag in Kumasi wird es garantiert nicht anders sein.