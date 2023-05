Schindler: "Köln ist mein erster Ansprechpartner"

Die Feierlichkeiten sind beendet, der 1. FC Köln geht bis zum 7. Juli in Urlaub. Mit Jonas Hector und Timo Horn wurden zwei Urgesteine am Samstag groß verabschiedet, Sebastian Andersson und Ellyes Skhiri am Sonntag bei der Abschlussfeier des Klubs etwas ruhiger. Auch der Vertrag von Kingsley Schindler läuft aus, verabschiedet wurde er allerdings nicht. Der ghanaische Nationalspieler ist einer der Profis, die selten die Schlagzeilen beherrschen, dafür aber Muster an Zuverlässigkeit sind. Der kicker sprach mit dem Flügelspieler über seine Zukunft.

Mit welchen Gedanken geht man nach dieser langen und nicht ganz unkomplizierten Saison in den Urlaub?

Wir hatten diese Saison einige Ups and Downs. Wir wissen, dass und wo wir uns verbessern können. Nach so einer Saison ist es aber auch wichtig, einfach mal abzuschalten. Sowohl mental als auch körperlich, um wieder mit 100 Prozent in die neue Spielzeit starten zu können. Ich persönlich bin mit meiner Saison zufrieden, was aber nicht heißt, dass ich mich nicht immer weiter verbessern will.

Steffen Baumgart unterstrich häufig deine Wichtigkeit für das Team. Worin liegt die deiner Meinung nach?

Der Trainer weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Natürlich würde ich am liebsten immer von Anfang an spielen, aber auch wenn ich von der Bank komme, kann ich meinen Teil zum Teamerfolg beisteuern.

Du bist der Einwurf-König der Liga, hast direkt und indirekt sechs Tore so vorbereitet - war dir dies bewusst?

(lacht) Direkt bewusst war mir das nicht, aber wir wissen, dass wir durch solche Einwürfe gefährlich vors Tor kommen. Insofern ist das ein probates Mittel.

Dein Defensiv-Kopfball gehört zu den stärksten der Liga. Bist du eigentlich lieber vorne rechts unterwegs oder hinten rechts?

Das kommt immer ganz auf den Matchplan und auf den Gegner an. Ich denke aber, dass ich auf beiden Positionen meine Stärken einbringen kann.

Technik, Übersicht, Kopfballstärke, robust im Zweikampf - wie wäre es mal auf der Sechs?

Das sind wichtige Attribute, die man auf jeder Position benötigt. Ich sehe mich selbst eher auf der Außenbahn, da ich da meine Dynamik und mein Tempo noch mehr einbringen kann.

Und wo überhaupt? Ist Köln eine Option für deine Zukunft? Dein Vertrag läuft aus.

Der 1. FC Köln ist selbstverständlich eine Option und auch mein erster Ansprechpartner. Wir sind in sehr guten und offenen Gesprächen. Köln ist eine zweite Heimat für mich geworden. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl.

Hat die Stadt dich und deine Familie ebenso gefesselt wie zum Beispiel Davie Selke, der aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskommt?

Ja, wie gesagt, wir fühlen uns richtig wohl hier. Die Stadt und alle Leute hier sind super offen und freundlich und jedes Heimspiel mit dieser unglaublichen Unterstützung der Fans ist ein Highlight. Insofern kann ich Davie absolut verstehen.

Der FC hat sich auf ordentlichem Niveau in der Liga etabliert. Was traust du dem Klub für die Zukunft zu? Der Trainer will nach Berlin und nach Europa. Ist das möglich?

Im Fußball ist grundsätzlich alles möglich. ich denke, man hat vor allem in der letzten Saison und zum Ende dieser Saison gesehen, zu was wir in der Lage sind, wenn wir unsere Leistung Woche für Woche auf den Platz bringen. Mit dem Trainer und unseren Fans im Rücken können wir in Zukunft noch einiges erreichen.

Du hast in Köln den Sprung in die ghanaische Nationalmannschaft geschafft. Wie ist die Perspektive bei den Black Stars?

Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen, für den ich sehr hart gearbeitet habe. Die Tage und Spiele waren etwas Besonderes, ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen. Mein Ziel ist es, auch in Zukunft dabei zu sein. Vor der jetzigen Nominierung war ich im Austausch mit dem Trainer. Wir haben uns darauf verständigt, dass es besser ist, wenn ich nach der langen Saison eine Pause bekomme und mich auch auf die Gespräche über meine Zukunft konzentrieren kann.