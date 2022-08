Schindler: "Immer bereit, immer heiß!"

Es war der Flug mitten ins Glück. Die Flanke von Jan Thielmann, der Kopfball von Kingsley Schindler - ein perfekter Spielzug, der die Kölner Kurve explodieren ließ, dieses 3:0 bedeutete die Entscheidung für den 1. FC Köln auf dem Weg in die Gruppenphase der Conference League, die Reise durch Europa geht weiter.

Es war ein überlegen geführtes Spiel der Kölner, allerdings eines, das ihnen alles abverlangte: "Wir sind top motiviert ins Spiel gegangen und wussten von Beginn an, dass wir gewinnen müssen. Aber das wollen wir immer. Wir haben 90 Minuten Gas gegeben, das Ding gedreht und sind jetzt sehr froh, dass wir es geschafft haben", freute sich Schindler, der Entscheider, der wie die Kollegen gespannt auf die Auslosung der Gruppen wartet: "Auf europäischer Bühne zu spielen ist für uns alle natürlich richtig geil. Ich freue mich sehr auf die Gruppenspiele. Das wird etwas Besonderes für uns und unsere Fans."

Schindler: "Unsere Fans waren unglaublich"

Die temperamentvolle Unterstützung in der kleinen Arena von Szekesfehervar über die gesamte Spielzeit hatte - daraus macht der Flügelspieler keinen Hehl - ihren Teil zum Erfolg beigetragen: "Unsere Fans waren unglaublich. Sie haben es verdient, mit einem Sieg und mit dem Conference-League-Ticket zurück nach Köln zu kommen."

Schindler genoss seinen Treffer, den Sieg, das Weiterkommen. Gerade ein Spieler wie er hatte es nicht immer leicht in Köln, erst mit Steffen Baumgart normalisierte sich die Situation für ihn, der mittlerweile ein wichtiger Baustein des Erfolgs ist - wie eigentlich jeder Kaderspieler. Schindler beschreibt seinen Stellenwert so: "Ich habe es schon einige Male betont. Ich gebe immer alles auf dem Platz, egal ob 90, 45 oder 10 Minuten." Dies sei genau das, was der Trainer verlangt: "Du musst immer bereit sein, immer heiß sein. Wenn ich der Mannschaft dann wie heute auch noch mit einem Tor helfen kann, freut mich das umso mehr."

Die WM ist Schindlers Traum

Letztlich waren es etwas mehr als zehn Minuten, die der Hamburger mit ghanaischen Wurzeln am Donnerstag auf dem Platz stand. Eine kurze Zeit, wenn man mit seiner Rolle hadert. Genug Zeit aber, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen, wenn man diese Rolle akzeptiert. Schindler ist dies gelungen. Auch, weil er gleich zwei Ziele verfolgt. Da ist einmal die Bestätigung der Leistung der vergangenen Saison, was durch die Doppelbelastung sicherlich nicht leichter wird. Und da ist immer auch die Hoffnung, von Otto Addo - dem Interimstrainer der ghanaischen Nationalmannschaft - eine Chance zu bekommen, sich bei den "Black Stars" zeigen zu können. Die WM ist sein Traum. Dass er auch dort alles geben würde - unabhängig davon, wie lange er spielt - steht außer Frage.

