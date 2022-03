Schindler fehlt sicher - Hector und Kainz wohl auch

Nach dem 1:0 in Leverkusen steht für den 1. FC Köln das nächste Duell mit einem Topklub an. Für dieses drohen neben Kingsley Schindler auch Jonas Hector und Florian Kainz auszufallen.

Der Klassenerhalt gilt in Köln seit dem 1:0-Erfolg im Derby bei Bayer 04 Leverkusen als gesichert. Und so richtet sich der Blick des Fast-Absteigers der Vorsaison nach oben. Als derzeit Siebtplatzierter würde man sich für die Europa Conference League qualifizieren, falls der DFB-Pokalsieger unter den ersten Sechs landet. Das Pokal-Halbfinale lautet: Zweitligist HSV gegen Freiburg (aktuell Fünfter) und Leipzig (4.) gegen Union (8.).

Hector und Kainz "krank"

Die nächste Hürde auf dem potenziellen Weg nach Europa stellt Borussia Dortmund dar. Doch beim Gastspiel des BVB am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) droht der Elf von Steffen Baumgart der Ausfall zweier Stammkräfte. So vermeldete der Klub am Dienstag, dass Linksverteidiger Jonas Hector und Außenbahnspieler Florian Kainz "krank fehlen".

Beim FC, der Infektionen mit dem Coronavirus nicht explizit als solche kommuniziert, stand diese Formulierung zuletzt eben genau für eine COVID-19-Infektion. Ist dies auch in diesen beiden Fällen so, würde das Duo gegen Dortmund ausfallen.

Für den FC wäre dies ein harter Schlag, bezeichnete Baumgart Hector doch zuletzt als den wichtigsten Kölner Spieler. Ihn würde Jannes Horn ersetzen. Und auch Kainz ist mit 24 von möglichen 26 Startelfeinsätzen eine feste Größe. Für den beidfüßigen Österreicher, der auf dem linken Flügel zuhause ist, könnte dann Eigengewächs Jan Thielmann eine Startelf-Chance bekommen.

Schindler fehlt "aus privaten Gründen"

Definitiv gegen den BVB ausfallen wird Derby-Held Kingsley Schindler. Der Schütze des Goldenen Treffers, unter Baumgart vom quasi aussortierten Profi zum wirkungsvollen Joker aufgestiegen, wird dem FC am Sonntag "aus privaten Gründen" nicht zur Verfügung stehen.