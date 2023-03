Schindler: "Ein Traum, der in Erfüllung geht"

Nach der Nicht-Nominierung für die WM war der Frust bei Kölns Kingsley Schindler groß. Weil unter dem neuen ghanaischen Nationalcoach Chris Hughton die Karten neu gemischt werden, darf sich Schindler jetzt freuen. Der 29-Jährige wurde für die anstehenden Afrika-Cup-Qualispiele nominiert und könnte sein Debüt feiern.

Er hatte gehofft, er hatte gebangt - am Ende umsonst. Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar fand mit Ghana, aber ohne Kingsley Schindler statt. Trainer Otto Addo hatte sich anders entschieden. Der Kölner Flügelspieler akzeptierte die Entscheidung, ließ den Kontakt zum ghanaischen Verband allerdings nicht abreißen. Und kassierte nun die Belohnung.

Chris Hughton, der neue Coach der "Black Stars", nominierte den in Hamburg geborenen Sohn ghanaischer Eltern für die kommenden Länderspiele: "Ja, es ist auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung geht", freut sich Schindler. "Ich bin wirklich sehr stolz, für das Land meiner Eltern, für mein afrikanisches Heimatland, auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Tage und Spiele und werde mich voll reinhauen."

Schindler könnte sein Debüt gegen Angola geben

Es sind wichtige Spiele, die anstehen - die Qualifikation für den Afrika-Cup beginnt. Schindlers Team trifft zweimal auf Angola. Am Donnerstag (23. März) könnte er sein erstes Länderspiel bestreiten, dies ausgerechnet in der Dreieinhalb-Millionen-Metropole Kumasi, der Fußball-Hochburg des fußballverrückten Landes.

Am Montag (27. März) geht es zum Rückspiel nach Angola. Schindler strahlt Vorfreude pur aus: "Ich habe hart dafür gearbeitet. Super, dass ich jetzt dabei bin. Ich will jeden von mir überzeugen, damit ich auch in Zukunft zum Team gehöre."

Kölner wurde herzlich empfangen

Anpassungsprobleme gab es keine für den FC-Profi, der am vergangenen Samstag in Dortmund (1:6) auf sich aufmerksam machte, als er einen schwer zu verarbeitenden Ball aus 70 Zentimetern Distanz an den Pfosten setzte.

Es ist für jeden der über ganz Europa verstreuten ghanaischen Profis ein Freudentag, wenn sich die "Black Stars" treffen. So erlebte dies auch Schindler: "Das ganze Team hat mich sehr herzlich empfangen. Ich bin heiß auf unsere beiden Spiele und will das Vertrauen in mich mit Leistung zurückzahlen."