Schiller zur Kartenvergabe beim HSV-Spiel: "Das war ein großer Mist"

Bis zum 31.Oktober wird Ingo Schiller noch Geschäftsführer Finanzen der Hertha BSC KGaA sein. Dann legt der mittlerweile 56-Jährige auf eigenen Wunsch seinen Posten nieder.

"Nach mehr als 24 Jahren in verschiedenen Gremien" blickte der scheidende Finanzvorstand dennoch versöhnlich und mit Stolz auf seine Zeit zurück, auch wenn gerade die letzten drei der 24 Jahre äußerst turbulent waren. Und auch die Hertha-Mitglieder bereiteten Schiller einen versöhnlichen Abschied, indem sie ihm stehend Beifall zollten.

Zuvor hatte Schiller mit Blick auf die suboptimale Kartenvergabe für das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV (0:1) den Gang nach Canossa angetreten. "Das war ein großer Mist, da haben wir uns ein großes Eigentor geschossen. Entschuldigung." Anschließend gab der noch amtierende Finanzvorstand der Forderung vieler Mitglieder entsprechend einen Überblick darüber, was mit den insgesamt 375 Millionen passiert ist, die Lars Windhorst und seine Tennor Holding seit 2019 in den Verein gesteckt haben. Insgesamt hat Hertha seit der Saison 2018/19 sowie dem Einstieg Windhorsts im Sommer des Jahres 2019 111,1 Millionen an Verbindlichkeiten zurückgeführt sowie 165 Millionen Euro in Transfers (inklusive Beraterhonorare) investiert. 62,8 Millionen stehen in dieser Zeit als Personalaufwand zu Buche, mit insgesamt 97,2 Millionen sind die coronabedingten Verluste beziffert. 6,8 Millionen Euro wiederum gibt Hertha an Investitionen abseits des Profikaders an. In den Gesamtbetrag von 442,9 Millionen Euro an Ausgaben sind laut Schiller jene 375 Millionen von Tennor sowie andere Mittel wie Transfereinnahmen eingeflossen.

Für die kommende Saison plant Hertha nach Angaben von Schiller mit Erträgen von 126,2 Millionen Euro. 49,7 Millionen Euro plant der Klub aus den Medienerlösen ein, wobei die sportliche Talfahrt in der Rückrunde laut Schiller Einfluss auf diese haben wird. "Die Medienerlöse sind leider durch die Endplatzierung niedriger als im Vorjahr", betonte der Finanzvorstand, obwohl der Gesamttopf für die Bundesliga höher war. Aus Sponsoring, Werbe- und Merchandising-Erlösen rechnet Hertha mit 35 Millionen Euro Einnahmen, aus Transfers (inklusive Kaufoptionen für verliehene Spieler) planen die Berliner mit 27 Millionen Euro. Aus dem Spielbetrieb, in der kommenden Saison ohne Corona-Einschränkungen, erwartet man sich bei Hertha 12,2 Millionen Euro.

Beifall wegen stabilen Dauerkartenpreisen

An Aufwendungen plant der Hauptstadtklub mit 174 Millionen Euro, wobei 33,7 Millionen Abschreibung der Spielerwerte sind, die laut Schiller indes "nicht liquiditätsrelevant sind". Von den Ausgaben sollen 85,3 Millionen auf das Personal entfallen. Die Kosten des Spielbetriebs schlagen laut Planung mit 22,4 Millionen zu Buche, während der Sachaufwand mit 10,4 Millionen sowie der Transferaufwand (etwa Berater-Honorare und weitere Nebenkosten) mit 8.6 Millionen beziffert werden.

Beifall erntete Schiller derweil für seine Ankündigung, dass die Dauerkartenpreise stabil bleiben werden. Darüber hinaus behalten alle Reservierungen aus der Saison 2019/20 - die vor Corona begonnen hatte - ihre Gültigkeit.