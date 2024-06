Schifferls Zukunft weiter offen

Die Zukunft von Raphael Schifferl bei der SpVgg Unterhaching ist offen. Der Verteidiger war in der abgelaufenen Saison vom Wolfsberger AC in die Münchner Vorstadt ausgeliehen und machte sich mit starken Leistungen beinahe unverzichtbar für die Spielvereinigung. Bis auf ein Spiel, bei dem der 24-Jährige gelbgesperrt fehlte, absolvierte Schifferl jede Minute. Dennoch ist weiter nicht klar, ob Unterhaching den Verteidiger über die Saison hinaus an sich binden kann.