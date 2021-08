Schießt sich Schalke gegen Düsseldorf aus der Krise? - HSV in Heidenheim

Nürnberg empfängt den KSC zum Auftakt des 5. Spieltags. Das Highlight steigt am Samstagabend zwischen Schalke und Düsseldorf - zumindest auf dem Papier. Zuvor gastiert der HSV in Heidenheim.

Club und KSC suchen nach der Durchschlagskraft

Am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der Karlsruher SC beim 1. FC Nürnberg. Die bisher noch ungeschlagenen Badener (zwei Siege, zwei Remis) haben nach dem torlosen Remis gegen Bremen nochmal personell nachgelegt und Linksverteidiger Jakob vom FC Augsburg verpflichtet. Auch der 1. FCN hat noch kein Saisonspiel verloren, musste sich zuletzt aber bei den bis dahin punktlosen Ingolstädtern mit einem 0:0 zufrieden geben, das dritte Unentschieden im vierten Spiel. Trainer Robert Klauß war "definitiv nicht zufrieden" und fordert nun von seiner Offensive mehr Mut und Risikobereitschaft.

Ingolstadt lechzt in Sandhausen nach dem ersten Sieg

Parallel duellieren sich Sandhausen und Ingolstadt. Das Team vom Hardtwald feierte jüngst in Aue (3:1) den ersten Saisonsieg und will nun vor eigenem Publikum nachlegen. Ingolstadt hat nach dem 0:0 gegen Nürnberg den ersten Zähler nach dem Aufstieg auf dem Konto. "Das soll der Startschuss sein, weiter fleißig Punkte zu sammeln", sagt Trainer Roberto Pätzold.

Erster Heimsieg? Heidenheim fordert den Hamburger SV

Am Samstag (13.30 Uhr) ist der Hamburger SV in Heidenheim zu Gast. Die Hanseaten hinken nach dem 2:2 gegen Darmstadt den eigenen Ansprüchen schon wieder hinterher. Gegen die Lilien gab es Häme schon während der Partie von den Rängen - und dies bereits am 4. Spieltag. Ein klares Zeichen, dass die Geduld in Hamburg nach einem jahrelangen Niedergang aufgebraucht ist. Und der Vertrauensvorschuss für die neuen Protagonisten gering. Hamburg ist ein Pulverfass. In Heidenheim - wie der HSV mit fünf Punkten gestartet und noch ohne Heimsieg - herrscht dagegen trotz der ersten Saisonniederlage (0:1 in Hannover) zwar Enttäuschung, aber auch wie gewohnt Unaufgeregtheit.

Legt Hannover in Darmstadt nach?

Hannover bejubelte eben gegen Heidenheim den ersten Saisonsieg und hat zudem mit Abwehrspieler Krajnc von Frosinone Calcio (zuletzt an Düsseldorf verliehen) personell nachgelegt. Allerdings hat Angreifer Ducksch die 96er Richtung Werder Bremen verlassen. Nun reisen die Niedersachsen nach Darmstadt. Die Lilien ergatterten zuletzt in einer vor allem in der ersten Hälfte spektakulären Partie ein 2:2 beim HSV. Bei seiner Rückkehr zum Ex-Klub fühlte sich aber Gjasula einmal mehr ungerecht behandelt.

Aue zum Krisenduell in Kiel

Der Fast-Aufsteiger der Vorsaison, Holstein Kiel, hat einen Fehlstart hingelegt, zuletzt in Düsseldorf (2:2) aber zumindest den ersten Zähler eingeheimst. Ein weiterer Lichtblick für den Tabellenletzten war Neuzugang Holtby, der in der Schlussphase sein Comeback in Deutschland feierte. Jetzt empfangen die Störche den FC Erzgebirge Aue (Drittletzter), der nach dem 1:3 gegen Sandhausen nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wurde und den kroatischen Mittelstürmer Antonio Mance von NK Osijek ausgeliehen hat.

Schalke gegen Düsseldorf: Spitzenspiel nur auf dem Papier?

Am Samstagabend (20.30 Uhr) steigt das Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Zumindest auf dem Papier. Denn beide Traditionsklubs haben sich bisher noch nicht mit Ruhm bekleckert und sind mit je vier Punkten Tabellennachbarn mit Blick nach ganz unten. Auch Teroddes Tor konnte die jüngste 1:4-Niederlage von Schalke 04 bei Jahn Regensburg nicht verhindern. Der Torjäger sagt denn auch: "Die Fans sind völlig zu Recht enttäuscht." Das waren auch die Anhänger der Fortuna nach dem 2:2 gegen bis dahin punktlose Kieler. Insgesamt erinnern die Probleme Düsseldorfs in Teilen an die vergangene Saison. Ansätze zeigen die Spieler durchaus. Gegen Kiel lag es letztlich trotz spielerischer Dominanz aber an fehlender defensiver Stabilität.

Nordduell zwischen Bremen und Rostock

Der SV Werder hat vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Hansa Rostock noch nicht zu seiner Form gefunden, befindet sich nach dem Abstieg noch im Umbruch. Nach dem 0:0 in Karlsruhe stehen nur fünf Punkte auf dem Konto. Zumindest die Stürmersuche ist erfolgreich zu Ende zu gegangen: Die Bremer haben Angreifer Ducksch von Hannover 96 verpflichtet. Rostock hat jüngst nicht nur das Ost-Duell gegen Dynamo Dresden verloren (1:3), sondern auch Calogero Rizzuto. Der 29-Jährige hat sich die Nase gebrochen und wird der Kogge in Bremen fehlen.

Klassenprimus Regensburg zu Gast am Millerntor

Tabellenführer Regensburg reist zum FC St. Pauli ans Millerntor. Der Jahn feierte den vierten Sieg im vierten Spiel und ließ sich auch vom FC Schalke 04 nicht stoppen. Im Gegenteil: Die Oberpfälzer schickten den Bundesliga-Absteiger mit 4:1 nach Hause. Geht der Lauf in Hamburg weiter? Die Kiezkicker waren zuletzt nach starkem Saisonstart inklusive Derbysieg gegen den HSV in Paderborn mit 1:3 unterlegen und müssen auf den gesperrten Ziereis verzichten.

Der Zweite Dresden empfängt den Dritten Paderborn

Fast perfekt ist Dynamo Dresden nach dem Aufstieg gestartet, hat nach dem 3:1-Sieg in Rostock stolze zehn Punkte ergattert und empfängt nun Paderborn, das als Dritter nach dem 3:1 beim FC St. Pauli aber nur einen Platz hinter den Sachsen rangiert. Die SGD fand aber auch einen dicken Wermutstropfen im Siegerkelch: Verteidiger Knipping erlitt mehrere schwere Knieverletzungen, darunter einen Kreuzbandriss.