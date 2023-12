Schießbude? Bochums Nagelprobe ohne zwei Bosse

Die Bilanz gegen Hoffenheim ist aus Bochumer Sicht äußerst positiv. Beim Aufeinandertreffen am Freitagabend fehlen allerdings zwei wichtige Abwehrspieler.

Mit dem 3:1 gegen den VfL Wolfsburg sind die Bochumer in der Tabelle auf Platz 12 vorgerückt. Insgesamt präsentiert sich die Mannschaft defensiv deutlich stabiler als noch zu Saisonbeginn. Und auch kompakter als in der vorigen Saison: Da war der VfL mit 72 Gegentoren sogar die größte Schießbude der Liga, noch schwächer als Absteiger Schalke 04.

In der ersten Phase der Saison hatte es diesmal zum Beispiel sieben Gegentore in München, fünf in Stuttgart und drei gegen Mönchengladbach gegeben. Seit dem siebten Spieltag aber lässt der VfL nur noch im Schnitt ein gegnerisches Tor pro Spiel zu. "Insgesamt", so Trainer Thomas Letsch, "sind wir definitiv kompakter und stabiler geworden."

Beim Auftakt des 14. Spieltages am Freitagabend in Sinsheim allerdings müssen die Gäste zwei wichtige Abwehrspieler ersetzen. Seit längerem fehlt ja schon Abwehrchef Ivan Ordets, der sich gegen Mainz eine Oberschenkelverletzung zuzogen hat und im Kalenderjahr 2023 nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Gelb-gesperrt ist zudem Keven Schlotterbeck, der zuletzt deutlich ansteigende Form zeigte, nachdem er zu Saisonbeginn häufig außen vor gewesen war. Inzwischen aber hat sich Schlotterbeck auch dank seiner kommunikativen Art zum Abwehrchef aufgeschwungen, der die Kommandos gibt.

Rückkehr zur Viererkette?

Möglich, dass Letsch am Freitag zur Viererkette zurückkehrt; dann könnten Erhan Masovic, der zuletzt deutlich besser in Tritt kam, sowie Bernardo, der sich seit Wochen in Topform präsentiert, die Innenverteidigung bilden. Dann könnte zum Beispiel Maxi Wittek wieder links auf der Seite übernehmen, der als Einwechselspieler gegen Wolfsburg überzeugte.

Als Joker gefiel auch Christopher Antwi-Adjei mit seinem ersten Saisontor, nachdem der Sprinter zuletzt nur zu Mini-Einsätzen kam - oder ganz draußen blieb. Im Letsch-System war zuletzt kein Platz mehr für "Jimimy", der in der vergangenen Saison noch fest zur Startelf gehört hatte.

Antwi-Adjei steht vor einem Jubiläum

Ist allerdings großes Tempo auf den Flügeln gefragt, dann kommt natürlich Antwi-Adjei ins Spiel, der sich gegen Wolfsburg gleich hellwach zeigte und einen Konter erfolgreich abschloss. Der Sprinter, der regelmäßig auch mit weiten Einwürfen für Verwirrung im gegnerischen Strafraum sorgt, könnte gegen Hoffenheim ein Jubiläum feiern: Bisher kam er in der Bundesliga 99 Mal zum Einsatz und erzielte dabei sechs Tore.

Am Freitagabend wird der VfL versuchen, mehrere Serien fortzusetzen. Unter Thomas Letsch verlor Bochum noch kein Freitagsspiel, es gab zwei Siege und drei Unentschieden. Und schließlich ist der VfL Bochum seit fünf Spielen ungeschlagen, das ist die längste Serie seit dem Wiederaufstieg 2021.

Starke Bilanz

Verheißungsvoll aus Bochumer Sicht ist auch die jüngste Bilanz gegen den kommenden Gegner: Vier der vergangenen fünf Begegnungen nämlich gewann der VfL, zudem gab es eine Niederlage.

Und: Gegen drei aktuelle Bundesliga-Vereine weist Bochum eine positive Bilanz auf. Gegen Augsburg, gegen Frankfurt und auch gegen Hoffenheim, wo es bisher fünf Siege und drei Niederlagen für die Bochumer gab.