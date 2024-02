Schierl im Gespräch: "Wir waren jetzt lang genug die Lachnummer in Österreich"

Nach 18 Spielrunden war es endlich soweit: Austria Lustenau durfte zum ersten Mal in dieser Saison über einen Sieg jubeln. Zugleich blieben die Vorarlberger auch das erste Mal seit Ende Oktober wieder ohne einen Gegentreffer. Das freute speziell Torhüter Domenik Schierl, der sich im Gespräch mit dem kicker sichtlich erleichtert über den Befreiungsschlag zeigte.

Nach nur drei Punkten aus den ersten 17 Runden wurden die Uhren bei Austria Lustenau in der Winterpause komplett auf Null gestellt. Andreas Heraf übernahm als Cheftrainer, es wurden neue Spieler mit Erfahrung im Abstiegskampf geholt und welche mit wenig Einsatzzeiten abgegeben. Beim Schlusslicht hieß es ab sofort: Voller Fokus auf die Defensive und Punkte holen. Nicht mehr, nicht weniger. Direkt beim ersten Spiel gegen die WSG Tirol ging dieser Plan voll auf. "Es ist uns allen ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Das war extrem wichtig für unsere Schädel", sagt Keeper Domenik Schierl im Gespräch mit dem kicker.

Erstmals in dieser Saison und das erste Mal seit dem 5:1-Sieg gegen den TSV Hartberg am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit durften die Lustenauer Profis wieder über drei Punkte jubeln. Balsam für die gepeinigte Seele des Schlusslichts. "Wir haben gezeigt, dass wir es noch können und noch am Leben sind. So ein Sieg und dann auch noch zu null gibt uns sehr viel Kraft. Wir waren jetzt lang genug die Lachnummer in Österreich, es haben uns viele nicht mehr ernst genommen, aber wie sagt man so schön: Totgesagte leben länger", meint der Lustenau-Schlussmann.

Kein Blick auf die Konkurrenz

In einem 5-3-2-System stellten die Vorarlberger einen kompakten Abwehrriegel, gegen den der direkte Konkurrent um den Abstieg trotz deutlichem Ballbesitz-Plus kein Durchkommen fand. "Jeder zieht voll mit, ist von der Spielidee überzeugt und hat das gleiche Ziele vor Augen. Der Coach hat seine klare Vorstellung, wie wir spielen sollen und hat es in der Vorbereitung hinbekommen, dass jeder den Glauben an dieses System hat. Das sind einfache, aber wichtige Sachen. Wir haben eine Struktur, jeder ordnet sich unter und so werden wir auch zum Erfolg kommen", erklärt Schierl.

Dass man zum ersten Mal seit Ende Oktober keinen Gegentreffer hinnehmen musste, war für den Keeper ein schöner Nebeneffekt. "Das ist als Tormann immer eine der schönsten Sachen", lacht der 29-Jährige. "Und dann noch zu gewinnen, ist für einen Tormann schon fast ein perfekter Tag. Es war allgemein wichtig für das gesamte Team, so etwas gibt dir nochmal einen Extrapush und zusätzliches Selbstvertrauen. Wenn du weißt, du kannst hinten stehen und es passiert nichts, ist das eine sehr wichtige Stärke der Mannschaft."

Durch den vollen Erfolg schmolz der Abstand zur Mannschaft von Thomas Silberberger von acht auf fünf Punkte. Mit Blick auf die kommende Punkteteilung kein unwesentlicher Faktor, dennoch will man aus Lustenau-Sicht nicht zu sehr die Augen auf die Konkurrenz richten: "Natürlich war es ein Zeichen an die anderen, dass sie noch nicht durch sind und wir sie etwas aufgeweckt haben. Man kann sich aber nicht auf die anderen verlassen, das ist bei mir im Leben noch nie gut ausgegangen. Es ist besser, wir schauen auf uns, hamstern was geht und nach der Punkteteilung ist sowieso alles wieder offen. Das regeln wir lieber selbst."

Es ist mir auch egal, wenn wir blöd gesagt zu elft im Tor stehen oder mit zehn Stürmern spielen - Hauptsache wir steigen am Ende nicht ab! Domenik Schierl

Der Glaube an den Klassenerhalt wurde durch den Auftaktsieg beim Debüt des neuen Cheftrainers jedenfalls gestärkt. Für Schierl waren die drei Punkte in Tirol ein wichtiges Zeichen, dass der Neustart zum Jahreswechsel die richtige Entscheidung der Vereinsverantwortlichen war: "Dieser Re-Start war notwendig, wie man gesehen hat. Es ist mir auch egal, wenn wir blöd gesagt zu elft im Tor stehen oder mit zehn Stürmern spielen - Hauptsache wir steigen am Ende nicht ab! Das würde ich sofort unterschreiben, denn im Endeffekt geht es nur darum, dass wir unsere Mission erfolgreich schaffen."

"Wir wollen Wiedergutmachung betreiben"

Vor allem, da die Stimmung in Lustenau vor Weihnachten den Temperaturen entsprechend eisig war und nach der 0:3-Derbypleite gegen Lokalrivale Altach ihren absoluten Tiefpunkt erreichte. Schierl holte damals zum Rundumschlag aus, sprach seiner Mannschaft die Bundesligaqualität ab und sprach vom persönlich schlimmsten Halbjahr seiner Fußballerkarriere. "Ich steh' noch immer zu den Aussagen", stellt Schierl klar, der seine ehrlichen Worte auch als Auftrag an den Klub wahrnahm: "Es war ja nicht böse gemeint, sondern das waren einfach Fakten. Ich hätte mich und jeden anderen angelogen, wenn ich gesagt hätte, dass ich weiter vom Klassenerhalt überzeugt bin, wenn wir so weiterspielen. Der Verein hat gut reagiert, wir haben neue Spieler geholt, ein paar abgegeben und das hat es auch einfach gebraucht."

Nun konnte man statt Frustrationsschreie vielmehr Freudenschreie von den Lustenauer Profis vernehmen, wenngleich Schierl weiß, dass es mit einem Sieg noch lange nicht getan ist: "Wir waren natürlich sehr glücklich über das Ergebnis, aber es war erst das erste von 14 Endspielen. Der richtige Freudenschrei kommt dann Mitte Mai, wenn wir unsere Aufgabe erfolgreich erledigt haben (lacht)."

Direkt beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (18. Februar, 14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) will man beweisen, dass der Triumph in Tirol keine Eintagsfliege war. Mit einem vollen Erfolg im eigenen Stadion will man auch die Anhänger wieder mehr auf seine Seite ziehen: "Wir wollen Wiedergutmachung betreiben, den Fans im Heimspiel einen Sieg schenken und ihnen auch etwas zurückgeben. Die haben auch keine einfache Zeit durchgemacht und deswegen haben wir hier etwas gutzumachen und das werden wir probieren. Klagenfurt ist ein guter Gegner, aber ich bin zuversichtlich, dass gegen sie etwas drinnen ist."

Auch Klagenfurt soll zur Verzweiflung gebracht werden

Doch vor den Klagenfurtern sei man durchaus gewarnt. Beim 2:2 gegen den LASK bewiesen die Kärntner allemal, dass sie zurecht unter den besten sechs Mannschaften zu finden sind. Schierl stellt sich daher auf einen erbitterten Kampf mit den Waidmannsdorfern ein: "Das Wichtigste wird unsere Organisation sein. Wenn wir da konzentriert sind, spielen uns in der Liga nur ganz wenige Mannschaften aus. Da wollen wir wie in Tirol den Gegner auch wieder zur Verzweiflung bringen. Wir wollen dabei immer wieder Nadelstiche setzen und sie mit Kontern über unsere schnellen Spieler unter Druck setzen. Wenn wir unsere Disziplin halten, bin ich überzeugt, dass wir ihnen auch wehtun können."

Alles, was wir bis zur Ligateilung mitnehmen können, ist ein Extra. Domenik Schierl

Allzu großen Druck will man sich aber nicht auferlegen, sieht man alle Punkte, die man im Grunddurchgang noch sammelt doch vielmehr als Bonus. "Alles, was wir bis zur Ligateilung mitnehmen können, ist ein Extra", meint Schierl. Erst dann folgen mit den Duellen gegen die direkten Konkurrenten die wirklich entscheidenden Spiele: "Das sind die Partien, wo wir punkten müssen." Zumindest die nervtötenden Fragen nach dem ersten Saisonsieg haben sich nun endlich erübrigt. Für den Abstiegskampf eine Last weniger, die man mit sich herumschleppen muss. Und ein wichtiger Schritt, um weiter an das Erreichen des großen Ziels zu glauben: Den Klassenerhalt.