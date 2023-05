Schieles Zuversicht: "Waren schon in schwierigen Situationen …"

Eintracht Braunschweig hat den Klassenerhalt am letzten Spieltag in der eigenen Hand - Voraussetzung dafür ist ein Erfolg in Rostock. Ein kämpferischer Trainer Michael Schiele glaubt auch unter Druck an sein Team.

Big Points und den sicheren Klassenerhalt ließ die Braunschweiger Eintracht am vergangenen Spieltag beim 1:2 gegen Jahn Regensburg liegen. Nach der bitteren Niederlage war die Enttäuschung bei den Niedersachen groß. Doch trotz der durchwachsenen vergangenen Wochen mit vier Punkten aus den vergangenen fünf Spielen kann sich der BTSV am letzten Spieltag aus eigener Kraft retten: "Wir haben es in der eigenen Hand", betonte am Freitag auch Trainer Michael Schiele, der die Ausgangssituation eher positiv deuten wollte: "Wir haben uns als Aufsteiger diese Position erarbeitet, dass wir es selbst schaffen können."

Schlechtere Tordifferenz: Nur mit einem Sieg hat der BTSV den Klassenerhalt in eigener Hand

Zwei Zähler Vorsprung auf Arminia Bielefeld auf dem Relegationsplatz haben die Niedersachsen, die jedoch mit einem um acht Treffer schlechteren Torverhältnis ins Saisonfinale gehen. Bei Hansa Rostock hilft den Braunschweigern am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) daher nur ein eigener Erfolg, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern.

Schiele glaubt, dass seine Mannschaft dem Druck gewachsen ist: "Wir waren schon in schwierigen Situationen und haben Mentalität gezeigt", erläutert der 45-Jährige, der mit seinem Team besonders zu Saisonstart und nach dem Re-Start Anfang des Jahres mit mehreren Niederlagen in Folge triste Phasen durchlebte - aber in der Folge auch immer wieder zurückkam.

Schiele: "Wir wissen, was wir tun und leisten müssen"

Bei den bereits geretteten Rostockern, wo Schiele die nötigen Zähler "mit aller Macht einfahren" möchte, erwartet den BTSV nun keine leichte Aufgabe: Nach vier Siegen am Stück sicherte die Kogge am vergangenen Wochenende in Nürnberg mit einem Remis den Verbleib in Liga 2 endgültig. "Fakt ist, dass wir wissen, was wir tun und leisten müssen, um die Punkte zu holen. Wir werden die Jungs auch nochmal auf die Stimmung vorbereiten", verriet Schiele und skizzierte den Matchplan: "Mit einer aktiven Gestaltung des Spiels wollen wir die Zähler einfahren."

Nathan de Medina und Jan-Hendrik Marx können den Braunschweigern im Saison-Finale nicht helfen, das Duo werde laut Schiele am Sonntag "definitiv nicht mit dabei sein". Luc Ihorst musste das Aufbautraining nach seiner Leisten-Operation noch einmal unterbrechen. Zudem konnte unter anderem Verteidiger Filip Benkovic nicht voll trainieren.

