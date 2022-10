Schieles Erfolgsformel gegen Wolfsburg: Glaube, Emotionen und Mut

Von den vergangenen sechs Punktspielen hat Eintracht Braunschweig kein einziges verloren. Nun trifft der Zweitligist im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg und rechnet sich auch beim Duell mit dem Bundesligisten etwas aus.

Es ist eine ziemlich beeindruckende Serie, die Michael Schiele und seine Mannschaft vorzuweisen haben. Aus den ersten sechs Punktspielen dieser Saison holten die Braunschweiger gerade einmal einen Punkt - doch aus den zweiten sechs waren es nicht weniger als 14. Klar also, dass sich die Eintracht nun auch etwas vom Duell mit dem VfL Wolfsburg verspricht.

"Wir haben in jedem Spiel den Glauben an uns, es gewinnen zu können", sagte Schiele bei einer Pressekonferenz am Montag und benannte damit einen der Punkte, derer es am Dienstagabend bedarf, um nach Hertha BSC auch Wolfsburg zu stürzen und ins Achtelfinale einzuziehen.

Die Eintracht muss also an den zweiten Pokal-Coup glauben - und sie muss diesen Glauben auf dem Feld dokumentieren, in dem sie auch das ist: mutig. "Wir dürfen uns nicht zu klein verkaufen", betonte Schiele und brachte dann seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Mannschaft den Schwung der vergangenen Wochen in die Partie gegen Wolfsburg hineintragen kann.

Die jüngsten Resultate haben Braunschweigs Brust von Spiel zu Spiel wachsen lassen - nun soll auch das Publikum am Dienstagabend helfen, eine knisternde Pokalstimmung zu erzeugen, dem VfL Probleme zu bereiten und die nächste Pokal-Überraschung möglich zu machen. "Das Stadion wird toben", sagte Schiele schon an diesem Montag voraus, "es wird eine brutale Stimmung sein."

Und diese Stimmung, die Anfeuerungen, der Rückhalt der Anhänger, die Emotionen, all das will sich die Eintracht zunutze machen, um zum siebten Mal nacheinander ungeschlagen zu bleiben. Gelingt das, würde das bedeuten: Braunschweig rast weiter auf der Überholspur und steht im DFB-Pokal unter den letzten 16.