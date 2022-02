Schieles Appell an Braunschweigs Anhänger

Nach Pfiffen beim Unentschieden im letzten Spiel gegen den SC Freiburg II will Eintracht Braunschweig seinen Fans wieder Grund zum Feiern geben. Dafür fordert Trainer Michael Schiele von seiner Mannschaft "über 90 Minuten ein gutes Spiel von jedem."

Für den Aufstiegsaspiranten Eintracht Braunschweig geht es in den kommenden Wochen bereits um viel - neben den hohen Ambitionen muss nun auch wieder um die Gunst der Fans gekämpft werden. In Folge des vierten Spiels ohne Sieg gab es zuletzt Pfiffe von den Rängen, die Kapitän Jasmin Fejzic so gar nicht schmeckten. Nach dem Spiel wetterte der 35-Jährige am Mikrofon von "Magenta Sport": "Das geht mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Statt sich zu freuen, nach so langer Zeit mal wieder ins Stadion zu kommen, ist das Erste, was die nach einem Fehlpass machen, zu pfeifen", schoss der Torwart gegen die eigenen Fans.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen das von Corona geplagte Viktoria Berlin zeigte Braunschweigs Trainer Michael Schiele Verständnis für seinen Torhüter. "Ich bestärke unseren Kapitän in seinen Aussagen. Er kennt die Eintracht anders. Wir brauchen die Fans, die uns mit Applaus bedingungslos unterstützt haben, damit wir gemeinsam Erfolge feiern können." Die Unterstützung müsse sich die Mannschaft, sowie das Trainerteam zwar verdienen, es könne aber nicht sein, dass wegen einer schwächeren Halbzeit vereinzelt gepfiffen werde.

Braunschweig muss Wiedergutmachung betreiben

Angesprochene Erfolge gilt es nun im Nachholspiel gegen die Viktoria (Mittwoch, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) zu sammeln, erst recht, weil es für Braunschweig aus dem Hinspiel einiges gutzumachen gilt. Angst vor einem ähnlichen Spielverlauf wie beim 0:4 in der Hinrunde hat Schiele jedenfalls nicht. "Es wird mit Sicherheit ein anderes Spiel werden als in der Hinrunde. Wir haben als Team eine andere Herangehensweise und uns weiterentwickelt", so der 43-Jährige.

Nun heißt es für die Löwen, diese Entwicklung auch auf den Platz zu bringen. Gelingen soll dies laut Schiele durch ein von Beginn an aktives Auftreten und einer frühen Führung. Des Weiteren würde es "über die 90 Minuten ein gutes Spiel von jedem" benötigen. Drei Punkte sind jedenfalls Pflicht in Braunschweig, allein schon, um die Fans zu besänftigen

Personell kann Braunschweig "fast aus dem Vollen schöpfen"

Für das richtungsweisende Spiel kann die Eintracht zumindest wieder auf den zuletzt gesperrten Brian Behrendt zählen. Der Innenverteidiger wird gegen die Berliner wieder in der Innenverteidigung auflaufen. Stürmer Luc Ihorst wird dagegen sicherlich nicht im Kader stehen, da der 21-Jährige, wie auch Mittelfeldspieler Iba May, weiterhin verletzt fehlt.