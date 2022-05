Schiele: "Wir müssen das erstmal sacken lassen"

Eintracht Braunschweig hat den ersten Matchball für den Zweitliga-Aufstieg liegenlassen. Doch die Niedersachsen haben die Zweitliga-Rückkehr weiter in der eigenen Hand.

Es war eigentlich angerichtet: Nur noch ein Sieg trennt die Braunschweiger Eintracht vom Aufstieg und der sollte schon am Samstag beim zuvor zwölfmal in Serie sieglosen SV Meppen eingefahren werden. Doch insbesondere die Anfangsphase verschliefen die Niedersachsen, lagen schnell mit 0:2 hinten. "Wir sind sehr, sehr ungünstig in das Spiel gestartet", bilanzierte Chefcoach Michael Schiele entsprechend die Leistung bei "MagentaSport". Zwar fand sein Team zurück ins Spiel, hatte sogar ausgeglichen und die Schlussphase in Überzahl spielen können. Doch der SVM verpasste dem BTSV mit einem Angriff, den René Guder zum 3:2-Siegtreffer abschloss, einen Tiefschlag.

"Wir haben uns in der zweiten Hälfte reingearbeitet, haben viele Flanken reingebracht, aber es hat immer so ein Tick gefehlt", ärgerte sich Schiele. Das Ergebnis sei am Ende "sehr bitter" für die Gäste. "Wir müssen das erstmal sacken lassen. Jeder hat sich das anders vorgestellt", fuhr Schiele fort. Trotzdem betonte der gebürtige Schwabe: "Wir schauen auf uns." Schließlich hat seine Mannschaft das eigene Schicksal ja auch weiterhin in der eigenen Hand.

Sogar schon am Sonntag könnte die Eintracht auf der Couch feiern, sollte Kaiserslautern nicht in Köln gewinnen. Fährt der FCK allerdings einen Punkt ein, braucht auch Braunschweig einen Punkt am kommenden Samstag gegen die Viktoria. Gewinnen die Roten Teufel, muss ein eigener Sieg her. "Dann werfen wir wieder alles rein und hoffen, dass es am Ende reicht", kündigte Außenverteidiger Jan-Hendrik Marx an. "Wir stehen heute mit leeren Händen da, aber nächste Woche hoffentlich nicht mehr." Schiele beschwor den Zusammenhalt und verlangte: "Wir müssen positiv bleiben."