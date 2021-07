Schiele: "Wir lassen den Funken überspringen"

Am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt Eintracht Braunschweig die Berliner Viktoria. Gemeinsam mit den bis zu 7600 Zuschauern wollen die Niedersachsen den ersten Saisonsieg einfahren.

Schon nach dem Auftakt in Kaiserslautern (0:0) hatte Schiele mit Blick die 10.600 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion auf "einen ähnlichen Schub für uns" am 2. Spieltag gehofft. Immerhin 7600 Zuschauer dürfen am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Duell mit Aufsteiger Viktoria Berlin dabei sein. "Die Vorfreude ist riesengroß", sagt der gebürtige Heidenheimer. "Wir schauen auf uns und lassen den Funken auf die Zuschauer überspringen."

Der 43-Jährige warnt allerdings eindrücklich davor, die Hauptstädter, deren Drittliga-Debüt trotz kurzzeitigem Rückstand gegen Viktoria Köln geglückt ist (2:1), nicht ernst zu nehmen. Durch Lucas Falcao verfüge das Team über "große technische Qualität", über außen komme der Gegner mit "gutem Tempo" und hinten stehen "zwei Hünen drin". "In der Breite sind sie vielleicht nicht über 20 Spieler richtig groß aufgestellt, aber die ersten 14, 15 Spieler bringen Qualität für die 3. Liga mit", betont er.

Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und die Stadt gefällt mir gut. Braunschweigs Robin Krauße

"Wir tun gut daran", betont auch Robin Krauße, "wenn wir an unsere Stärken glauben und so arbeiten wie letzte Woche." Vor allem erhofft sich der Neuzugang eine geschlossene Mannschaftsleistung und "hoffentlich die eine oder andere Offensivaktion mehr" als am 1. Spieltag.

Der Mittelfeldmann, der vom FC Ingolstadt nach Niedersachsen kam, hat sich in seiner neuen Heimat schon gut eingelebt. "Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen und die Stadt gefällt mir gut", sagt er. "Wenn du so gut ankommst, in der Vorbereitung Schritt für Schritt nach vorne kommst und dann auf dem Betzenberg den ersten Punkt holtest - dann fühlt man sich schon wohl." Das Hochgefühl soll auch über den Sonntag hinaus anhalten, am besten dank eines Heimsiegs.