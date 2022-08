Schiele: "Wenn das Flutlicht angeht, ist es schon geil zu spielen"

Das Unentschieden am vergangenen Samstag gegen Düsseldorf, das sowohl die Braunschweiger Tor- als auch Punktlosigkeit beendete, sorgte für ein kollektives Aufatmen in der Löwenstadt. Nun steht das brisante Duell in Bielefeld an.

Braunschweigs Coach Michael Schiele ist heiß aufs Kellerduell in Bielefeld. IMAGO/regios24