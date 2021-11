Schiele: Vorne Tore, hinten "Fehler abstellen"

Vor dem Spiel gegen Türkgücü München am kommenden Spieltag der 3. Liga sprach Eintracht Braunschweigs Trainer Michael Schiele über die aktuelle Verfassung seines Teams und den kommenden Gegner. Für einen Sieg sei "eine gute Balance" wichtig.

Für die Eintracht war die aktuelle Länderspielpause noch länger als für die anderen Drittliga-Teams, aufgrund der Spielabsage der Partie gegen Würzburg am 15. Spieltag standen die Löwen seit Ende Oktober nicht mehr in der Liga auf dem Platz, damals gab es eine 1:2-Niederlage gegen Wiesbaden. In der Tabelle sieht es aktuell dennoch gut aus, mit einem Spiel in der Hinterhand steht Braunschweig auf Rang vier.

Wir müssen eine gute Balance reinbringen. Mit und gegen den Ball. Michael Schiele

Die Trainingseinheiten seien in den vergangenen Wochen gut genutzt worden, so Schiele auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Türkgücü: "Wir haben gut trainiert, auch wenn es schwer war, das Leistungsniveau hoch zu halten. Das haben die Jungs gut gemacht. Das Testspiel (0:1-Niederlage gegen Arminia Bielefeld, Anm. d. Red.) war positiv."

Im Gegner aus München sieht Schiele eine Herausforderung: "Türkgücü hat eine sehr hohe individuelle Qualität. Sie spielen unter dem neuen Trainer ein hohes Pressing, dafür ist Hyballa bekannt", so der 43-Jährige. "Sie können Fußball spielen, das wissen wir. Wir müssen eine gute Balance reinbringen, mit und gegen den Ball." Vor allem die Offensivspieler Sercan Sararer, Philip Türpitz und Petar Sliskovic seien sehr gefährlich. Trotz der Qualität des Gegners sei ein Sieg aber das klare Ziel. Man wolle Punkten, hierzu müsse man vorne die Tore machen und hinten "die Fehler abstellen", so Schiele.

Aufstiegsplätze für Braunschweig in Sicht

Mit einem Sieg könnten die Braunschweiger Rang drei erobern und auf einen Punkt auf die zweitplatzierten Osnabrücker heranrücken. Die Münchener möchten sich mit drei Punkten weiter von der Abstiegszone entfernen, sie stehen aktuell auf Rang 15.