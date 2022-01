Schiele "voller Vorfreude" - und mit Rückkehrern

Mit einer Woche Verspätung beginnt auch für Eintracht Braunschweig die Restrunde. BTSV-Coach Michael Schiele sieht sogar das Positive in der längeren Pause.

Der ursprünglich für den letzten Sonntag geplante Auftakt der Braunschweiger ins neue Jahr musste wegen mehrerer Corona-Fälle bei Gastgeber Viktoria Berlin noch abgesagt werden. Nun startet die Eintracht mit dem Heimspiel am kommenden Samstag (14 Uhr) gegen den Halleschen FC in das Sportjahr 2022. "Die Vorfreude ist auf jeden Fall groß", sagte Schiele am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Partie. "Es war schade, dass wir in der vergangenen Woche nicht spielen konnten."

Doch der BTSV-Coach konnte der um sieben Tage verlängerten Winterpause sogar etwas Positives abgewinnen. "Wir können mittlerweile wieder fast aus dem Vollen schöpfen", sagte er. Immerhin stehen ihm nun wieder vier Spieler mehr zur Verfügung, die ihre Corona-Infektionen überwunden haben. Michael Schultz machte bereits in der vergangenen Woche seine ersten Gehversuche, nun kamen zudem noch Bryan Henning, Lion Lauberbach und Iba May hinzu. "Die Jungs haben sich einer medizinischen Untersuchung unterzogen und sind voll belastbar", sagte Schiele. Ein Fragezeichen steht dagegen noch hinter einem Einsatz von Niko Kijewski, der sich eine leichte Blessur zugezogen hat und am Mittwoch das Training abbrechen musste. "Da wird es wahrscheinlich für den Samstag eng", sagte Schiele: "Ansonsten stehen mir alle Spieler zur Verfügung."

Auf welches Personal dagegen der Hallesche FC setzen wird, ist angesichts der Corona-Situation bei den Sachsen-Anhaltinern ungewiss. Und auch der in der Winterpause vollzogene Trainerwechsel von Florian Schnorrenberg zu André Meyer bereitet Schiele zusätzliche Aufgaben. "Ein neuer Trainer entfacht eine neue Euphorie, sie wollen schneller und aggressiver spielen", warnt er vor dem HFC. Dennoch geht er optimistisch in das erste Pflichtspiel des Jahres: "Wir sind in einer Situation, in der wir auf uns schauen können und müssen, wir wollen unser Spiel durchdrücken."