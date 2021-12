Schiele und die "goldene Ananas der Hinrunde"

Nach dem überzeugen 5:0-Erfolg über Meppen will Braunschweig-Trainer Michael Schiele keinerlei Leichtsinn zulassen. Ohne Maurice Multhaup soll bei Viktoria Köln der nächste Sieg folgen - obwohl eine Topplatzierung nach der Hinrunde den Trainer kalt lässt.

Braunschweig hat aktuell einen Lauf: Sechs der letzten acht Ligaspiele konnten die Niedersachen erfolgreich gestalten. Mit 32 Zählern liegt man auf dem zweiten Tabellenplatz, stellt die drittbeste Defensive und nach dem 5:0-Schützenfest gegen den SV Meppen sogar die zweitbeste Offensive der Liga. Für Eintracht-Trainer Schiele eine Spitzenleistung.

Nicht auf Lorbeeren ausruhen

Vor der kommenden Partie gegen Viktoria Köln am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) soll sich jedoch keiner seiner Spieler auf diesem Erfolg ausruhen: "Der Sieg vom Wochenende war super, aber jetzt steht wieder ein neues Spiel vor der Tür." Auf diese Haltung achtet er bei seinen Akteuren sehr genau: "Man schaut nach so einem Sieg immer, ob die Jungs unter der Woche im Training einen Schritt weniger gehen. Sollte sowas passieren, muss man das Kollektiv zur Seite nehmen."

Kleinigkeiten entscheiden

Besonders nach der ebenso deutlichen 0:4-Niederlage des kommenden Gegners sei dies wichtig. Denn, so Schiele, "das 0:4 von Köln hört sich deutlich an. Es ist aber trotzdem eine gute Mannschaft." Die Erklärung dafür liefert er gleich mit: "Sie kommen über das Spielerische und wollen hinten rausspielen. Sie haben geradlinige Akteure im Team, aber auch technisch versierte." Daher würde es im direkten Duell "auf Nuancen ankommen".

Ohne Multhaup und große Änderungen

Auch deshalb wiegt der Ausfall Maurice Multhaups schwer. Doch der gebürtige Heidenheimer Schiele vertraut seinem Team und will wenig rotieren: "Wir können bis auf Maurice Multhaups Verletzung am Wochenende wieder aus dem Vollen schöpfen. Deshalb wird es wahrscheinlich keine vier oder fünf Wechsel in der Startelf geben."

Die "goldene Ananas" in Bares ummünzen

Dem Vorhaben, "das positive Auftreten der Mannschaft am Samstag wieder auf den Rasen zu bringen", steht also personell kaum etwas im Wege. Doch Schiele weiß: "Es geht immer wieder von null los." Deshalb interessiert ihn auch nicht, ob seine Mannschaft auf einem der Topplätze überwintert: "Der zweite Platz am Ende der Hinrunde ist die goldene Ananas."

Verständlich also, dass er mit seinem Team nur von Spiel zu Spiel plant - in der Hoffnung, die goldene Ananas am Saisonende zu veredeln.