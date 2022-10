Schiele und der Sieben-Spiele-Spitzenreiter

Eintracht Braunschweig punktet in der 2. Liga weiter. Gegen den SC Paderborn (0:0) blieb die Mannschaft von Trainer Michael Schiele zum siebten Mal in Serie unbesiegt - was die Niedersachsen sogar zum Spitzenreiter werden lässt.

So geht's lang: Braunschweigs Trainer Michael Schiele und Immanuel Pherai. IMAGO/regios24