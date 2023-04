Schiele: Über Braunschweigs "Riesenchance und die Risiken"

Für Eintracht Braunschweig geht es nach dem Auswärtscoup bei St. Pauli im Abstiegsduell gegen den 1. FC Magdeburg am Samstagabend erneut um "Big Points".

Michael Schiele hatte sicherlich den 2:1-Auswärtssieg am Millerntor im Hinterkopf, als er auf der Pressekonferenz am Donnerstag eindringlich warnte. Man habe zwar wichtige Punkte geholt, dürfe sich "aber nie sicher fühlen". 32 Zähler haben die Löwen nun auf der Habenseite, genauso viele wie der Gegner aus Sachsen-Anhalt, der als Tabellennachbar die um ein Tor schlechtere Trefferdifferenz verzeichnet.

Ein Dreier im direkten Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf? Gelingt dies am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), weiß Schiele um den Wert: "Das ist eine Riesenchance." Aber: "Man darf die Risiken auch nicht hintenanstellen." Der BTSV-Trainer blickt zudem über den eigenen Tellerrand hinaus, wenn er sagt, dass in den verbleibenden sechs Spielen noch viel passieren könne, auch weil "viele Mannschaften von unten noch gegeneinander spielen" und somit automatisch Punkte vergeben werden.

Donkor verbüßt Gelbsperre - Pherai in der Startelf?

Der 45-Jährige bedauert das Fehlen des gelbgesperrten Anton Donkor, nichtsdestotrotz wird er beim Aufstellungspuzzle vor der Qual der Wahl stehen, denn es gibt kaum Verletzungssorgen. "Es werden für mich wieder schwere Entscheidungen." Eine Änderung in der Startelf erfolgt also zwangsläufig, weitere sind nicht auszuschließen, sei es systemabhängig, vom Personal her oder individuell”, ließ Schiele wissen. Dabei hofft er aber wohl auf seinen Spielmacher: "Manu Pherai hat gestern das erste Mal mit dem Team trainiert. Wir schauen, wie er es verarbeitet."

An den FCM hat die Eintracht gute Erinnerungen, das Hinspiel endete im Aufsteigerduell mit einem 2:0-Erfolg. "Unsere kommenden Gegner sind überwiegend tabellarisch in unserer Nähe", blickt Schiele zudem hoffnungsvoll auf das Restprogramm. Und damit zurück zu der "Riesenchance und den Risiken": Sieht man sich die Ergebnisse aus der Hinserie an, war Braunschweigs Sieg in Magdeburg der letzte in der Hinrunde und somit damals kein Vorteil. Agiert Braunschweig mit der Stabilität der letzten Spiele (3/1/1), könnte dies aber einer werden.